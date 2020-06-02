Двухлетний ребенок утонул в бассейне из тракторного колеса в Алтайском крае

В одном из сел Целинного района Алтайского края в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса утонул ребенок, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 1 июня. Мальчика в возрасте 1 года 11 месяцев нашли захлебнувшимся в тракторном колесе, находящемся на территории домовладения. Привести в чувства малыша не получилось, он умер по дороге в больницу.

Ребенок рос в многодетной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики.

Следователям предстоит разобраться, почему мальчик остался без присмотра, и какие обстоятельства привели к его гибели. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как уже писал amic.ru, в конце мая в селе Овечкино Завьяловского района утонули два малыша. Трое детей – семи, пяти и трех лет – плавали на лодке без присмотра взрослых и перевернулись. Старший сумел выбраться на берег и позвать на помощь, однако младших достать живыми из воды не удалось.