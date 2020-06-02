Роспотребнадзор обновил рекомендации по открытию кафе и ресторанов

Роспотребнадзор обновил рекомендации по организации работы заведений общественного питания в условиях смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Ранее восстановить работу кафе и ресторанов предполагалось в несколько этапов, теперь такой разбивки нет. Поэтому решение об открытии общепита будут принимать губернаторы.

Согласно новой версии рекомендаций, размещать столики рекомендуется на расстоянии полутора метров, а ограничений по количеству гостей за одним столом нет.

При этом подавать блюда по-прежнему разрешается как в одноразовой, так и многоразовой посуде после ее дезинфекции. А вот использование посуды со сколами и трещинами, отбитыми краями, поврежденной эмалью запрещено.

Кроме того, заведениям рекомендуется оборудовать кухни современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом. При отсутствии такой техники посуду следует мыть вручную с обработкой дезинфицирующими средствами. Если условий для мытья руками нет, то руководству предприятий необходимо организовать питание из пластиковой посуды, поясняется в рекомендациях.