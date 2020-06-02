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ЦИК показал образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
Он будет содержать всего один вопрос
Фото: ria.ru

Фото: ria.ru

В ЦИК России представили образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА "Новости".

Так, в бюллетене будет задан только один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?"

Вариантов ответа два: "да" и "нет".

При этом в верхней части бюллетеня будет разъяснение о порядке заполнения листа.

Amiс.ru сообщал, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян активно голосовать, поскольку речь идет об Основном законе, который лежит в основе жизни страны и будет определять основные правовые гарантии, область социальных и трудовых отношений, а также принцип взаимоотношений с другими странами.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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