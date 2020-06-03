Фото: instagram.com/konbog75
Режиссер Константин Богомолов в своем Instagram выложил провокационным фото своей жены — телеведущий и блогера Ксении Собчак. Кадр выглядит так, как будто Богомолов заснял супругу тайком во время переодевания.
Подписи нет, только смайл в виде сердечка.
Как уже сообщал amic.ru, Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Торжество было, мягко говоря, не самым обычным. Например, на церемонию бракосочетания пара приехала на черном катафалке и надписью ''Пока смерть не разлучит нас".
В середине мая Собчак назвала Барнаул в числе трех "самых ужасных" городов России. Такой же оценки от телеведущей удостоились Волгоград и Касимов.
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Комментарии
А синяки на спине откуда?
И что.
Кадр выглядит так, как будто Богомолов заснял супругу тайком во время переодевания
Ну и семейка...
это спина не ксюшади
Асссстановитесь! Следующее будет где она какает?! Избавьте нас пожалуйста от такой информации, у нас насущные проблемы в головах, нам не до лошадиных зрелищ.
Вах прям новость. фото какой то побитой телки скинули.....и вах...муж сапчачки сфотал какающую сапчачку... ну прям бомба новость. тьфу. Амик, че совсем писать нечего? Ну иногда лучше молчать, Чем такой трэш выкладывать.
А синяки на спине откуда?
Откуда, откуда, ....да фототься не хотела.