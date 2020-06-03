Фото: instagram.com/konbog75

Режиссер Константин Богомолов в своем Instagram выложил провокационным фото своей жены — телеведущий и блогера Ксении Собчак. Кадр выглядит так, как будто Богомолов заснял супругу тайком во время переодевания.

Подписи нет, только смайл в виде сердечка.

Как уже сообщал amic.ru, Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Торжество было, мягко говоря, не самым обычным. Например, на церемонию бракосочетания пара приехала на черном катафалке и надписью ''Пока смерть не разлучит нас".

В середине мая Собчак назвала Барнаул в числе трех "самых ужасных" городов России. Такой же оценки от телеведущей удостоились Волгоград и Касимов.

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