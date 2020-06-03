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Новости

Ксению Собчак засняли топлес

, ИА "Амител"
Провокационным фото поделился супруг телеведущей Константин Богомолов

Фото: instagram.com/konbog75

Режиссер Константин Богомолов в своем Instagram выложил провокационным фото своей жены — телеведущий и блогера Ксении Собчак. Кадр выглядит так, как будто Богомолов заснял супругу тайком во время переодевания.

Подписи нет, только смайл в виде сердечка.

Как уже сообщал amic.ru, Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Торжество было, мягко говоря, не самым обычным. Например, на церемонию бракосочетания пара приехала на черном катафалке и надписью ''Пока смерть не разлучит нас".

В середине мая Собчак назвала Барнаул в числе трех "самых ужасных" городов России. Такой же оценки от телеведущей удостоились Волгоград и Касимов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.06.2020 06:50
- гость -

А синяки на спине откуда?

3.06.2020 07:15
- гость -

И что.

3.06.2020 07:18
- гость -

Кадр выглядит так, как будто Богомолов заснял супругу тайком во время переодевания

Ну и семейка...

3.06.2020 08:19
- гость -

это спина не ксюшади

3.06.2020 08:25
- гость -

Асссстановитесь! Следующее будет где она какает?! Избавьте нас пожалуйста от такой информации, у нас насущные проблемы в головах, нам не до лошадиных зрелищ.

3.06.2020 08:28
krash

Вах прям новость. фото какой то побитой телки скинули.....и вах...муж сапчачки сфотал какающую сапчачку... ну прям бомба новость. тьфу. Амик, че совсем писать нечего? Ну иногда лучше молчать, Чем такой трэш выкладывать.

3.06.2020 08:50
- гость -

А синяки на спине откуда?
Откуда, откуда, ....да фототься не хотела.

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