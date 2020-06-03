Относительно теплая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в среду, 3 июня, информирует региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в крае днем составит от +18°С до +23°С. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. При усилениях его скорость может достигать 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров днем будут показывать от +18°С до +20°С. Преимущественно без осадков. Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с.