В Госдуме призвали объявить курорты Алтая зоной экономического бедствия

Депутат Госдумы Константин Затулин призвал власти объявить курортные территории страны зоной экономического бедствия, в том числе и курорты Алтая, сообщает "Интерфакс".
"Многие курорты Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Алтая являются по существу моногородами, которые в результате ограничительных мер из-за пандемии потеряли, и продолжат на неопределенную перспективу терять средства к существованию", — заявил парламентарий.
В пример Затулин привел Сочи, где только за апрель поступления в бюджет города сократились на половину в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом с 1 июня в Сочи возобновили работу только 2,8% санаториев, а это значит, что город продолжит и дальше лишаться налоговых отчислений.
Комментарии
типа «все животные равны, но некоторые животные равнее других» (с)
Не нужно им помогать. Тур бизнес сам отобьёт свои недополученные денежки. Если уж в горном за курятник на берегу ломят ценник как за пентхаус, то эти то курортники своей выгоды никогда не упустят. Другое дело что отдых превратится в элитное время припровождения
Как три шкуры с отдыхающих ДРАТЬ это нормально.
А как .... , так сразу шкура тонка.
Тут можно весь край зоной экономического бедствия объявить.
Вспоминаем,как делать шалаш и вперёд,на отдых!
А кому сейчас легко? Лишь пескову с навкой
Вчера писали ,что в "зоне экономического бедствия" стоимость недвижимости колеблется от 18 до 60 миллионов рублей.