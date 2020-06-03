В Госдуме призвали объявить курорты Алтая зоной экономического бедствия

Депутат Госдумы Константин Затулин призвал власти объявить курортные территории страны зоной экономического бедствия, в том числе и курорты Алтая, сообщает "Интерфакс".

"Многие курорты Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Алтая являются по существу моногородами, которые в результате ограничительных мер из-за пандемии потеряли, и продолжат на неопределенную перспективу терять средства к существованию", — заявил парламентарий.

В пример Затулин привел Сочи, где только за апрель поступления в бюджет города сократились на половину в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом с 1 июня в Сочи возобновили работу только 2,8% санаториев, а это значит, что город продолжит и дальше лишаться налоговых отчислений.