Ветер сорвал крышу со школы в алтайском селе

Ураганный ветер сорвал крышу с пристройки у школы в алтайском селе. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

"На фото — новая пристройка к Ключевской средней школе 1", — пишет автор сообщения. По словам мужчины, рабочим, которые строили здание, до сих пор не выплатили зарплаты. Он обращает на это отдельное внимание, но не уточняет как это связано с ураганным ветром.

Ранее специалисты из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций спрогнозировали увеличение числа смерчей на территории России. Дополнительной проблемой для жителей Сибири может стать паводок.