Лишь каждый девятый ребенок в Барнауле ходит сейчас в детский сад

Лишь 11% от общего числа воспитанников посещают сейчас детские сады в Барнауле. Об этом на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.
Как уже сообщал amic.ru, детские сады сейчас работают в формате дежурных групп. Чтобы отправить ребенка в детсад при режиме самоизоляции необходимо предоставить подтверждение занятости от работодателя и медицинскую справку, если малыш не посещал детсад свыше пяти дней.
Добавим, что по правилам в каждой группе могут заниматься не более 12 детей.
Комментарии
Все это очень красиво звучит, а по факту - д/с 177 Барнаула заведующая без маски поднимается в группы к детям. Это при том, что все чаще заражаемость именно коллективного характера и имел место случай именно в детском саду.