Лишь каждый девятый ребенок в Барнауле ходит сейчас в детский сад

Лишь 11% от общего числа воспитанников посещают сейчас детские сады в Барнауле. Об этом на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Как уже сообщал amic.ru, детские сады сейчас работают в формате дежурных групп. Чтобы отправить ребенка в детсад при режиме самоизоляции необходимо предоставить подтверждение занятости от работодателя и медицинскую справку, если малыш не посещал детсад свыше пяти дней.

Добавим, что по правилам в каждой группе могут заниматься не более 12 детей.