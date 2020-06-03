Барнаульцы смогут сэкономить на услугах ЖКХ благодаря погоде

Год назад в доме на Павловском тракте, 229, провели капитальный ремонт и установили погодозависимое устройство. С помощью специальных датчиков оно фиксирует температуру на улице и подает в квартиры ровно столько тепла, сколько нужно, пишет пресс-служба администрации Барнаула.
"Программа позволяет вернуть до 80% затрат на энергосберегающий капитальный ремонт. Чтобы получить возмещение из федерального бюджета, нужно подать заявку в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства и выполнить несколько условий", – рассказали в мэрии.
Дому должно быть от 5 до 60 лет, обязательно наличие собственного спецсчета и общедомовых приборов учета. Кроме того, важно предоставить информацию о том, что после капремонта экономия энергоресурсов составила не менее 10%.
По словам главного специалиста производственно-технического отдела комитета ЖКХ г. Барнаула Юлии Завсеголовой, получить федеральную поддержку пожелали жильцы уже 12 домов в Барнауле. Общая стоимость капремонта составила 26 млн рублей, а поддержки ожидают почти 11 млн.
Комментарии
живу в таком доме. по бумагам установлено такое же устройство стоимостью более 400 тыс. по факту приходит каждый день отставной майор, составляет 2 акта о снятии и о опломбировке заново. вместо устройства - простой шаровый кран, он его и поворачивает на отоплении на чуть-чуть если холодно или теплее становится, получает за это 5 тыс (тоже кстати из расчетов за комуналку...)
А горэлектросеть впаривала в проекты электросчетчики умные четырехтарифные. Как думаете результат есть?
в эти экономии не для простого народа
на бумаге и словах это все очень красиво
Это тогда работает , когда температуру в квартирах держат на уровне норм. " Комфортная " температура по требованию отдельных проживающих ни чего не даст. Одним нужно экономить другие уз горла вырвут комфортную температуру. Скандал и жалобы ожидают .