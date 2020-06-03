Барнаульцы смогут сэкономить на услугах ЖКХ благодаря погоде

Год назад в доме на Павловском тракте, 229, провели капитальный ремонт и установили погодозависимое устройство. С помощью специальных датчиков оно фиксирует температуру на улице и подает в квартиры ровно столько тепла, сколько нужно, пишет пресс-служба администрации Барнаула.

"Программа позволяет вернуть до 80% затрат на энергосберегающий капитальный ремонт. Чтобы получить возмещение из федерального бюджета, нужно подать заявку в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства и выполнить несколько условий", – рассказали в мэрии.

Дому должно быть от 5 до 60 лет, обязательно наличие собственного спецсчета и общедомовых приборов учета. Кроме того, важно предоставить информацию о том, что после капремонта экономия энергоресурсов составила не менее 10%.

По словам главного специалиста производственно-технического отдела комитета ЖКХ г. Барнаула Юлии Завсеголовой, получить федеральную поддержку пожелали жильцы уже 12 домов в Барнауле. Общая стоимость капремонта составила 26 млн рублей, а поддержки ожидают почти 11 млн.