Есть четыре козыря. Мантуров рассказал, чем Россия выгодно отличается от других стран

Министр промышленности Денис Мантуров назвал четыре конкурентных преимущества России по сравнению с другими странами, сообщает РИА "Новости".

По его словами, "козырями страны" являются сила духа народа, наука, природные ресурсы и кадры.

Мантуров пояснил, что национальный дух России заключается в том, что россияне всегда готовы объединяться перед вызовами. Фундаментальная научная база государства позволяет реализовывать даже самые сложные задачи, а запасы природных ресурсов в стране становятся основой для реализации тех или иных проектов.

Также, по мнению министра, Россия может похвастаться высококлассными специалистами, ведь благодаря грамотной политике потерю качественных кадров в 1990-х годах удалось возместить.