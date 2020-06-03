Есть четыре козыря. Мантуров рассказал, чем Россия выгодно отличается от других стран

Министр промышленности Денис Мантуров назвал четыре конкурентных преимущества России по сравнению с другими странами, сообщает РИА "Новости".
По его словами, "козырями страны" являются сила духа народа, наука, природные ресурсы и кадры.
Мантуров пояснил, что национальный дух России заключается в том, что россияне всегда готовы объединяться перед вызовами. Фундаментальная научная база государства позволяет реализовывать даже самые сложные задачи, а запасы природных ресурсов в стране становятся основой для реализации тех или иных проектов.
Также, по мнению министра, Россия может похвастаться высококлассными специалистами, ведь благодаря грамотной политике потерю качественных кадров в 1990-х годах удалось возместить.
Комментарии
Лучше всего на эту тему высказался Володин.
"Преимущество России – это не нефть и газ, а Владимир Путин"
" и кадры" Сам себя не похвалишь...
Сказочный долбо... дятел...
Кадры это он про сечина с миллером или про себя любимых, то да это бесценные кадры на лесоповале будут.
Гости, какие Вы злые, но ... справедливые
Есть четыре козыря. благодаря этим преимуществам РФ непобедима
в колоде 9 козырей, 5 заныкали такие мантуровы и иже с ними..
Только благодаря этим козырям Россия ещё стоит на ногах,несмотря на 20-ти летний упорный её развал