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Треть российских компаний планируют начать сокращение штата

, ИА "Амител"
Некоторые фирмы намерены дополнительно уменьшить зарплаты
Фото: teletype.in

Фото: teletype.in

36% российских компаний планируют провести оптимизацию штата. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование портала hh.ru.

В среднем сокращения коснутся 16% работников этих фирм, а в 45% компаний оптимизация уже прошла. При этом уменьшился и фонд оплаты труда. В 56% организаций он снизился на четверть. О планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей – в среднем он снизится на 18%.

Количество безработных в России может достигнуть 5-6 млн человек, но эксперты считают, что увольнять хороших работников невыгодно. Их зарплаты обойдутся дешевле, чем поиск и обучение новичков. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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