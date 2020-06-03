Скандал за скандалом. В Алтайском центре охраны материнства и детства осудили завхоза

Бывшему заведующему хозяйством КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства" вынесли приговор по делу о получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей.

"В мае 2019 года осужденный выступил посредником по передаче взятки в размере 54 тысяч рублей для своего руководителя – начальника хозяйственного отдела больницы. Денежные средства предназначались за принятие должностным лицом решения о выборе двух фирм Барнаула в качестве единственных поставщиков технологического оборудования", – рассказали в СК.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение, в связи с чем дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке.

Как уже сообщал amic.ru, недавно медучреждение стало центром еще одного крупного скандала. На этот раз – с сокращением врачей и переводом их в ранг уборщиков.