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"К сожалению, ему некогда читать книжки". Лоза резко ответил на шутку Киркорова

, ИА "Амител"
Музыкант отреагировал на сравнение с аппендицитом
Юрий Лоза / Фото: Versiya.info

Юрий Лоза / Фото: Versiya.info

Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку певца Филиппа Киркорова. Ранее Киркоров спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово" и в ходе скетча назвал Лозу "никому не нужным аппендицитом".

По словам музыканта, Киркоров просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Лоза подчеркнул, что певец не может написать книгу или песню, не умеет ни на чем играть. Также, по словам музыканта, Киркоров показал себя неграмотным человеком.

"Аппендицит – это болезнь, а не орган… Если бы Филипп читал книжки, он бы об этом знал. Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром", – цитирует Лозу "Вечерняя Москва".

Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо ловко увернулся от попытки Киркорова сделать совместное селфи. Произошло это во время церемонии вручения кинопремии "Оскар".

  



 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.06.2020 12:19
- гость -

а кто такой Ю. Лоза?

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