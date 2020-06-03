Немецкий фотограф рассказал об особой магии россиян

В России и россиянах есть особая магия, заявил немецкий фотограф Франк Херфорт в интервью телеканалу ZDF. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего", – заявил мужчина.

Также фотограф развеял миф о том, что русские постоянно угрюмы и мало общаются. По мнению Херфорта, жители России, наоборот, открыты, гостеприимны и всегда веселы.

"Россия – это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке", – подчеркнул фотограф.

Сам Херфорт женат на русской девушке и имеет двоих детей. Недавно художник издал фотокнигу "Русские сказки", в которой без слов, одними лишь снимками исчерпывающе обрисовывает жизнь простых русских людей.