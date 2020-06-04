Без лишних глаз. Дачные бассейны, в которых так и хочется искупаться

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Поплескаться в теплой водичке и позагорать возле бассейна, что может быть лучше летом? И не обязательно для этого ехать за границу, в отели и на базы отдыха. Свой личный рай можно устроить и на дачном участке. Надувной, каркасный или бетонный: в саду можно обустроить любой бассейн. А если вы еще не только отдыхаете на даче, но и трудитесь в огороде, окунуться после работы на грядках будет приятней вдвойне. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях жизни. Купайтесь!