Фитнес-тренер рассказала, как улучшить свою фигуру на самоизоляции

Австралийская спортсменка Рэйчел Диллон рассказал о привычках, которые помогают ей держать тело в отличной форме. Секретами она поделилась с Daily Mail.

По словам Диллон, в первую очередь люди должны потреблять достаточное количество калорий в день. Это нужно для того, чтобы мышцы росли. Но если вы хотите добиться результатов, то помимо правильного питания нужно тренироваться.

"Если вы хотите иметь прорисованные мышцы – нужно постоянно увеличивать нагрузку. К тому же следует постоянно концентрироваться на группе мышц, на которую вы направляете нагрузку", – рассказала Рэйчел.

Она советует не забывать об отдыхе между тренировками, а также о сне от семи до девяти часов в день.