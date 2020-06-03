Заскучал в дороге. Житель Горно-Алтайска сообщил о минировании барнаульского автобуса

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Канскому району пришло сообщение о минировании пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Усть-Кокса – Барнаул. Звонок поступил от неизвестного мужчины, рассказали в республиканском ГУ МВД.

Для отработки сообщения к автобусу направилась оперативная группа. Все необходимые мероприятия провели во взаимодействии с сотрудниками регионального МЧС и Следственного комитета. Информация о минировании не подтвердилась.

Оказалось, что звонил в полицию 21-летний житель Горно-Алтайска, который ехал в этом же автобусе. В отделении он признался в содеянном и рассказал, что ему было скучно в поездке, поэтому молодой человек решил таким образом похулиганить.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание – пять лет тюрьмы.