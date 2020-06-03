Заскучал в дороге. Житель Горно-Алтайска сообщил о минировании барнаульского автобуса

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Канскому району пришло сообщение о минировании пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Усть-Кокса – Барнаул. Звонок поступил от неизвестного мужчины, рассказали в республиканском ГУ МВД.
Для отработки сообщения к автобусу направилась оперативная группа. Все необходимые мероприятия провели во взаимодействии с сотрудниками регионального МЧС и Следственного комитета. Информация о минировании не подтвердилась.
Оказалось, что звонил в полицию 21-летний житель Горно-Алтайска, который ехал в этом же автобусе. В отделении он признался в содеянном и рассказал, что ему было скучно в поездке, поэтому молодой человек решил таким образом похулиганить.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание – пять лет тюрьмы.
Комментарии
Уголовное дело? Вы бы его врачам показали. Поступок совсем не совместимый со здравым смыслом.
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет
где пять??у вас ложная инфа
3.06.2020 14:13
- гость -, ст. 207 ч. 2 - до 5 лет. Что такое социальная инфраструктура есть в примечании 2 к статье.
Надо было:
1. Отмутызгать и ногами (иначе за рукоприкладство привлекут)
2. Заставить бежать рядом с автобусом (можно сзади собаку пустить, что бы не скучал в дороге)
Конечно это все шутка... Думаю.., кроме отмутызгать...
В наше время была поговорка:
"Родина ждет героев, а пи... рожает дураков"