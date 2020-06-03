В России успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщает начальник 48-го ЦНИИ военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

Как отметил глава института, доклинические тесты на обезьянах и хомяках уже завершены. Во время проведения исследований доказана безопасность препарата и его защитная эффективность, а на основании результатов подготовили документацию для получения разрешения на клинические испытания.

Как отметил начальник Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Евгений Крюков, добровольцами при испытании вакцины станут контрактные военнослужащие. Причем среди 50 испытуемых десять являются медработниками, а трое – врачами.

"Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие, должны представить документы об отсутствии хронических заболеваний, которые могут затруднить испытания", – рассказал глава госпиталя.

Заезд первой группы военнослужащих-добровольцев и подготовка к эксперименту началась сегодня, 3 июня.

Как ранее сообщал amic.ru, в новосибирском научном центре "Вектор" разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапывать через нос. Препарат уже испытали на обезьянах, а первые испытания на людях начнутся в конце июня.