Эксперты Роскачества рассказали о токсинах, которые содержатся в овощах и фруктах. Результаты исследования опубликовала "Лента".

По словам специалистов, токсины растениям необходимы, например, для того, чтобы защищаться от паразитов и насекомых до момента, пока плод не созрел. Так, в зеленом картофеле содержится вещество, которое в больших количествах может вызвать тошноту, рвоту и даже галлюцинации.

Косточки вишни содержат цианид, и если проглотить их в большом количестве, то это может быть опасно. В разной степени токсичными оказались: редька (содержит гликозид), мускатный орех (содержит психоактивное вещество миристицин), зеленые помидоры (имеет в составе соланин), фасоль (содержит фитогемаглютинин) и бузина (синильная кислота).