Прогноз не изменился. Томенко рассказал о потерях краевого бюджета из-за COVID-19

Прогнозируемые потери консолидированного бюджета Алтайского края не изменились и на данный момент оцениваются в 18 миллиардов рублей. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня рассказал губернатор Виктор Томенко.

По его словам, этот прогноз еще может измениться, потому что и сама ситуация с коронавирусом находится в постоянной динамике.

Как уже сообщал amic.ru, в апреле министр финансов Алтайского края Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей.

Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне.