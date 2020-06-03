Прогноз не изменился. Томенко рассказал о потерях краевого бюджета из-за COVID-19

Прогнозируемые потери консолидированного бюджета Алтайского края не изменились и на данный момент оцениваются в 18 миллиардов рублей. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня рассказал губернатор Виктор Томенко.
По его словам, этот прогноз еще может измениться, потому что и сама ситуация с коронавирусом находится в постоянной динамике.
Как уже сообщал amic.ru, в апреле министр финансов Алтайского края Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей.
Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне.
Комментарии
Незачем было вообще принимать участие в этом цирке и убивать экономику. Теперь думают где взять денег
Ну не буду спорить, но думается, если бы этот вирус был очень опасен, то при современном уровне перемещения людей, грузов и т.д., он бы распространился с молниеносной скоростью. Пока бы врачи поняли что к чему... Да и смертность бы была намного, намного выше.