Из рубля в доллар. В офисах "Билайна" можно выгодно сделать перевод в другую страну

В офисах "Билайна" появились новые предложения по переводам через сервис "Золотая Корона". Теперь каждый житель России может выгодно отправлять деньги в другие регионы и страны. Для ряда направлений действует новый тариф 0% и комиссия 1 рубль.

Адреса салонов, где доступны денежные переводы, можно посмотреть на сайте. Чтобы воспользоваться тарифом, отправитель должен выбрать валюту получения, отличающуюся от валюты отправки: доллары США, евро или национальную валюту.

Так, комиссия в 1 рубль работает на переводы в Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, а также на переводы по России. Отправление оплачивается и выдается в рублях без конвертации валюты.

Денежные переводы 0% с конвертацией валюты доступны для следующих направлений: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, а также для определенного перечня стран дальнего зарубежья.

Денежные переводы в Таджикистан и Киргизию действуют с комиссией 0,99%, но не более 990 рублей при совершении перевода с конвертацией.

Для каждой страны могут быть свои ограничения. Информацию о доступных валютах необходимо уточнять у сотрудников офиса. Конвертация осуществляется по курсу* на момент отправки денежного перевода.

Комиссия берется в рублях и округляется до целого в сторону увеличения.

Воспользоваться тарифом можно до 30 июня 2020 года.

*РНКО "Платежный Центр" (ООО), Лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г.

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи.

Сервис "Золотая Корона – Денежные переводы" (бренд Кoronapay) входит в систему платежных сервисов "Золотая Корона". Оператор по переводу денежных средств – РНКО "Платежный Центр" (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г., на основании договора о комплексном обслуживании клиентов в точках обслуживания агентов РНКО "Платежный Центр" (ООО) (текст представлен на сайте rnko.ru). Сервис предоставляет услугу денежных переводов без открытия банковского счета в 34 странах мира, инфраструктура обслуживания насчитывает более 50 тыс. пунктов. Участниками и партнерами сервиса являются свыше 450 банков и крупные торговые сети. Подробнее: на сайте www.koronapay.com и в группе Facebook.