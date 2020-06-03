Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не стал прямо оценивать, почему в 2020 году против отчета главы региона проголосовало почти в четыре раза больше депутатов Заксобрания, чем годом ранее. Отвечая на вопрос amic.ru в ходе пресс-конференции 3 июня, Томенко переадресовал его тем парламентариям, кто поставил неудовлетворительную оценку работе правительства.

Почти все голоса в свою поддержку глава региона на этот раз получил от единороссов и справороссов. Единственной фракцией, которая в полном составе проголосовала против отчета, стала ЛДПР. У КПРФ против оказались два человека, один партиец воздержался, остальные четверо поддержали отчет. В итоге "за" проголосовал 51 парламентарий, 11 – против.

Между тем в 2019 году отчет Томенко одобрили 63 парламентария при трех против.

Глава региона посчитал, что он не вправе судить, отражают ли итоги голосования личное недовольство депутатов или являются объективной оценкой деятельности краевого правительства: "Это все-таки было решение каких-то конкретных депутатов или даже целых фракций, поэтому этот вопрос в первую очередь адресуется им. Лидеры фракций выходили на трибуну и объясняли свою позицию. В частности ЛДПР и КПРФ ссылались на общепартийные позиции, в том числе и по отношению к действующей власти, к оппонентам по "Единой России", – рассказал губернатор.

Тем не менее, полагает Томенко, 51 из 65 голосов в свою поддержку – это достаточно убедительный итог, который показывает, что парламент одобряет достигнутые результаты и направление развитие края. Виктор Томенко подчеркнул, что с депутатами у него за два года работы сложились конструктивные отношения, в том числе и с представителями оппозиционных фракций.