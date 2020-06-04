Сексуальная и чувственная Анджелина Джоли в фотографиях Бреда Питта

Фото: wmagazine.com
"В 45 – баба-ягодка опять", но великолепная Анджелина Джоли, которая празднует 4 июня юбилей, никогда не переставала быть потрясающей. Актриса, модель, режиссер, мать шестерых детей, посол доброй воли ООН: Джоли сделала себя сама и стала примером для подражания для многих людей, несмотря на сложную судьбу.
В 2014 году Анджелина Джоли после семи лет отношений с Бредом Питтом вышла за него замуж. Они были самой обсуждаемой голливудской парой. Однако спустя два года актеры подали на развод, который окончательно завершился в 2019 году. Он оказался очень болезненным для обоих супругов. Перед этим еще в 2015 году журнал W Magazine опубликовал снимки Бреда Питта, на которых в домашней обстановке была запечатлена Джоли. Фотографии получились необычайно чувственными и интимными.
"Я люблю его фотографии. Некоторые люди очень быстро удовлетворяются результатами своего хобби. Но он из тех, кто действительно изучает фотокамеру, вникает во все сложности науки, стоящей за процессом фотосъемки. И он очень критичен к своей работе", – говорила позже в интервью журналу Анджелина Джоли.
В жизни любовь может пройти, но на фотографиях она останется навсегда.
Комментарии
Полный трындец.
фотограф из пита не очень
Кто знает что означают эти наколки?
Кто это? На губах герпес?
Кто это?
Ты чё? Это Анжелина Жоли!!! Неуч! В школу что ли не ходил (а)
4.06.2020 09:06
- гость -
Кто знает что означают эти наколки?
это географические координаты откуда они детей понабрали
А че у Бреда Питта денег на цветную фотопленку не хватило?
Переоцененнач и распиаренная тетка