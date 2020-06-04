Сексуальная и чувственная Анджелина Джоли в фотографиях Бреда Питта

Фото: wmagazine.com

"В 45 – баба-ягодка опять", но великолепная Анджелина Джоли, которая празднует 4 июня юбилей, никогда не переставала быть потрясающей. Актриса, модель, режиссер, мать шестерых детей, посол доброй воли ООН: Джоли сделала себя сама и стала примером для подражания для многих людей, несмотря на сложную судьбу.

В 2014 году Анджелина Джоли после семи лет отношений с Бредом Питтом вышла за него замуж. Они были самой обсуждаемой голливудской парой. Однако спустя два года актеры подали на развод, который окончательно завершился в 2019 году. Он оказался очень болезненным для обоих супругов. Перед этим еще в 2015 году журнал W Magazine опубликовал снимки Бреда Питта, на которых в домашней обстановке была запечатлена Джоли. Фотографии получились необычайно чувственными и интимными.

"Я люблю его фотографии. Некоторые люди очень быстро удовлетворяются результатами своего хобби. Но он из тех, кто действительно изучает фотокамеру, вникает во все сложности науки, стоящей за процессом фотосъемки. И он очень критичен к своей работе", – говорила позже в интервью журналу Анджелина Джоли.

В жизни любовь может пройти, но на фотографиях она останется навсегда.