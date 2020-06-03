Актер, сыгравший гея в рекламе поправок в Конституцию, рассказал, что он против них

Актер Алексей Филимоненко, который сыграл гея в рекламе поправок в Конституцию, рассказал, что до конца не знал, в каком видео он снимается. А также добавил, что будет голосовать против поправок.

"Мне сказали, что это просто для интернета. Теперь мне все пишут и звонят, чтобы узнать, что и как. Мое отношение к геям ровное, у каждого свой выбор по поводу ориентации. Главное, чтобы это меня не касалось", – сказал Алексей.

По его словам, имя заказчика неизвестно, пишет "Сноб". Кроме того, мужчина отметил, что ему запретили давать интервью.

"Но тут меня в парке задержали вчера (за нарушение режима самоизоляции), выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули: сказали, что просто предупреждение будет", – поделился историей актер.

Ранее amic.ru писал о том, что РИА "ФАН" опубликовал ролик под названием "Почему поправки к Конституции России – это важно". На видео пара геев в 2035 году приезжает за ребенком в детдом.