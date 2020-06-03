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Актер, сыгравший гея в рекламе поправок в Конституцию, рассказал, что он против них

, ИА "Амител"
По словам Алексея Филимоненко, он не знал деталей съемок
Фото: tsargrad.tv

Фото: tsargrad.tv

Актер Алексей Филимоненко, который сыграл гея в рекламе поправок в Конституцию, рассказал, что до конца не знал, в каком видео он снимается. А также добавил, что будет голосовать против поправок. 

"Мне сказали, что это просто для интернета. Теперь мне все пишут и звонят, чтобы узнать, что и как. Мое отношение к геям ровное, у каждого свой выбор по поводу ориентации. Главное, чтобы это меня не касалось", – сказал Алексей. 

По его словам, имя заказчика неизвестно, пишет "Сноб". Кроме того, мужчина отметил, что ему запретили давать интервью.

"Но тут меня в парке задержали вчера (за нарушение режима самоизоляции), выписали штраф. Я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули: сказали, что просто предупреждение будет", – поделился историей актер. 

Ранее amic.ru писал о том, что РИА "ФАН" опубликовал ролик под названием "Почему поправки к Конституции России – это важно". На видео пара геев в 2035 году приезжает за ребенком в детдом. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.06.2020 16:23
- гость -

Дык, разве найдется в стране гражданин, который проголосует вот за эту порнографию:

«Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением.»

3.06.2020 16:41
- гость -


3.06.2020 16:23
- гость -
------
ниасилил

3.06.2020 16:43
Гость

Как можно голосовать за поправки,которые никто не читал.

3.06.2020 16:47
- гость -


3.06.2020 16:41
- гость -

Не, ну это текст путинской поправки - после её принятия 1 июля, хлопец может участвовать в выборах 2024 года без пересменки!

3.06.2020 16:47
гость

за бабло бы наверное и маму родную продал

3.06.2020 17:14
- гость -

1 июля "Международный день шутки" Над Вами очередной раз хотят пошутить.

3.06.2020 17:23
- гость -

Чел- тупо продался за бабки.
Стыдно и противно....

Участвовать в голосовании - стать замаранным в этом.....

3.06.2020 17:27
- гость -


3.06.2020 17:14
- гость -

Захват власти - это вам не шутки!

3.06.2020 17:43
- гость -

Пойдём и проголосуем "за", так как любим свою страну и хотим ей добра, как бы не агитировали против желающие распродать или "вернуть" земли, желающие превратить родной язык в птичий рунглиш и желающие занимать госдолжности, будучи иностранными гражданами.
А существо, которое сначала продаёт "принципы", если они, конечно, у него когда-нибудь имелись, за денюшку малую, а потом за такую же денюшку дающее задний ход с какими-то глупыми оправданиями, не заслуживает даже упоминания в серьёзных СМИ, если, конечно, амик себя таковым считает.

3.06.2020 17:49
- гость -

3.06.2020 17:23
- гость -Чел- тупо продался за бабки.
Стыдно и противно....
А когда он более стыдно продался - когда снимался для ФАН или когда давал интервью русофобскому "снобу" с какими-то левыми оправданиями?

3.06.2020 17:56
- гость -

3.06.2020 17:43
- гость -

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