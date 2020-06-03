За сутки в России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 432 277. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Рекордно низкое число новых заболевших зарегистрировали в Москве – на 3 июня там выявили всего 1842 случая. Последний раз подобный результат регистрировался 17 апреля.

За сутки из больниц выписали 8972 человека, общее число выздоровевших достигло 195 957, умерло с подтвержденным диагнозом еще 178 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 5215 смертей.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае на 3 июня обнаружили еще 81 инфицированного, общее число зараженных достигло 2066. За время пандемии выздороветь успели 840 жителей края.