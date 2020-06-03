Более половины торговых сетей в России намерены закрыть часть своих магазинов

65% торговых сетей в России планируют закрыть часть своих магазинов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела консалтинговая компания "Магазин Магазинов".
Не собираются сокращать количество точек только 18% опрошенных, а 17% пока не приняли окончательного решения.
Эксперты отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие ретейлеры уже несколько месяцев не получают прибыли. Особенно это касается тех, кто занимается продажей одежды. К закрытию предпринимателей также подталкивают перебои в поставках и падение спроса.
Наибольшие проблемы сейчас испытывают несетевые магазины. Большинству из них придется совсем уйти с рынка.
Комментарии
Мое мнение, не коронавирус, а правительство поставило бизнес на грань вымирания.
Обнуленному важно только что бы люди не выходили на митинги и демонстрации, а что в стране с экономикой твориться ему не важно. Мое мнение, что развалив полностью экономику страны, обнуленный вместе с дружками уедут за границу. Денежки у них скорее всего уже там!
Да пусть закрывают, они все равно пустые стояли с их ценничками и до пандемии.
3.06.2020 16:43
- гость -
Прежде чем вбрасывать своё мне.., то есть дерьмо в сеть, нужно хотя бы почитать что творится в мире, а там мировой финансовый кризис.И вот как раз те, с чьего голоса вы поёте, мечтают добраться до власти, всё раздербанить и уехать за границу, как это делали их предшественники в 90-е. Людям, желающим, по-вашему, свалить за границу, совсем ни к чему было вваливать миллиарды рублей на поддержание семей с детьми и т.д. А "митингами и демонстрациями" можно только януковичей напугать, серьёзные люди с этим справляются на раз.
3.06.2020 17:33
- гость -
Походу у тебя очень запущенный телевизор головного мозга!
Прежде чем вбрасывать своё мне.., то есть дерьмо в сеть, нужно хотя бы почитать что творится в мире, а там мировой финансовый кризис.И вот как раз те, с чьего голоса вы поёте, мечтают добраться до власти, всё раздербанить и уехать за границу, как это делали их предшественники в 90-е. Людям, желающим, по-вашему, свалить за границу, совсем ни к чему было вваливать миллиарды рублей на поддержание семей с детьми и т.д. А "митингами и демонстрациями" можно только януковичей напугать, серьёзные люди с этим справляются на раз.
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Ага, они из своего кармана достали и раздали))))
.06.2020 17:33
- гость -
Вот вы смешной) на фоне того, что раздают на западе, нашим тоже пришлось хоть что то хоть кому то кинуть!