Более половины торговых сетей в России намерены закрыть часть своих магазинов

65% торговых сетей в России планируют закрыть часть своих магазинов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела консалтинговая компания "Магазин Магазинов".

Не собираются сокращать количество точек только 18% опрошенных, а 17% пока не приняли окончательного решения.

Эксперты отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие ретейлеры уже несколько месяцев не получают прибыли. Особенно это касается тех, кто занимается продажей одежды. К закрытию предпринимателей также подталкивают перебои в поставках и падение спроса.

Наибольшие проблемы сейчас испытывают несетевые магазины. Большинству из них придется совсем уйти с рынка.