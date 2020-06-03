Названа примерная стоимость отдыха на курортах России после пандемии COVID-19

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его мнению, ценники в сравнении с прошлым годом не поднимутся, а в некоторых местах могут даже снизится на 10%. По оценкам Барзыкина, средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма не превысит 30 тысяч рублей за неделю.

При этом в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет меньше почти на треть. В первую очередь это связано с нехваткой денег на поездки у россиян и сложной ситуацией с работой.

Напомним, что с 8 июня в Алтайском крае принимать гостей начнут оздоровительные учреждения с медицинской лицензией. Турбазы и гостиницы при этом будут закрыты до 22 июня.