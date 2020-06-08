Лес и чистый воздух. В Барнауле стартовала акция на квартиры в ЖК премиум-класса

Купить квартиру или дом стало гораздо проще, чем пару месяцев назад. Во-первых, жители России теперь могут оформить ипотеку по льготной ставке 6,5%. Как сообщает ТАСС, по данным на 1 июня банки приняли более 120 тысяч таких заявок, одобрено почти 82 тысячи. Во-вторых, компания "Барнаулкапстрой" предоставляет скидку на покупку квартиры до 235 тысяч рублей.

Где купить

"Барнаулкапстрой" предлагает жителям края рассмотреть вариант покупки квартиры в жилом комплексе "Парковый". Строится он в престижном и зеленом районе, на Горе. Удобно, что ЖК находится недалеко от центра и вблизи лесной зоны, где всегда свежий воздух. Состоит новый комплекс из трех восьмиэтажных пятиподъездных кирпичных домов.

Подъезды будут связаны между собой подземной парковкой на 95 машино-мест. Въезд на нее планируется организовать с улицы Парковой. Спуститься к парковке можно на лифте. Кстати, все подъезды обращены внутрь двора, где разместится современная детская площадка.

Габариты и безопасная сделка

В "Парковом" есть квартиры различных площадей и планировок. Согласно номенклатуре жилого комплекса, самые маленькие квартиры площадью 40 кв.м – это "евродвушки" с кухней, гостиной и спальней. Также есть полноценные "однушки", "двушки" и "трешки".

Жилой комплекс строится с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасную сделку между покупателем и застройщиком. Проектное финансирование строительства ведет Сбербанк.

Первый этап сдачи дома запланирован на осень 2020 года.

Как получить скидку?

Здесь два варианта. Нужно зайти на сайт жилого комплекса "Парковый", присмотреть квартиру и подать заявку. Или прийти в офис продаж компании "Барнаулкапстрой". Скидка будет рассчитываться в зависимости от площади жилья: минус две тысячи рублей за каждый квадратный метр. Таким образом, максимальная скидка составит 235 тысяч рублей.

Проектная декларация

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт