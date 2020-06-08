Лес и чистый воздух. В Барнауле стартовала акция на квартиры в ЖК премиум-класса

Купить квартиру или дом стало гораздо проще, чем пару месяцев назад. Во-первых, жители России теперь могут оформить ипотеку по льготной ставке 6,5%. Как сообщает ТАСС, по данным на 1 июня банки приняли более 120 тысяч таких заявок, одобрено почти 82 тысячи. Во-вторых, компания "Барнаулкапстрой" предоставляет скидку на покупку квартиры до 235 тысяч рублей.
Где купить
"Барнаулкапстрой" предлагает жителям края рассмотреть вариант покупки квартиры в жилом комплексе "Парковый". Строится он в престижном и зеленом районе, на Горе. Удобно, что ЖК находится недалеко от центра и вблизи лесной зоны, где всегда свежий воздух. Состоит новый комплекс из трех восьмиэтажных пятиподъездных кирпичных домов.
Подъезды будут связаны между собой подземной парковкой на 95 машино-мест. Въезд на нее планируется организовать с улицы Парковой. Спуститься к парковке можно на лифте. Кстати, все подъезды обращены внутрь двора, где разместится современная детская площадка.
Габариты и безопасная сделка
В "Парковом" есть квартиры различных площадей и планировок. Согласно номенклатуре жилого комплекса, самые маленькие квартиры площадью 40 кв.м – это "евродвушки" с кухней, гостиной и спальней. Также есть полноценные "однушки", "двушки" и "трешки".
Жилой комплекс строится с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасную сделку между покупателем и застройщиком. Проектное финансирование строительства ведет Сбербанк.
Первый этап сдачи дома запланирован на осень 2020 года.
Как получить скидку?
Здесь два варианта. Нужно зайти на сайт жилого комплекса "Парковый", присмотреть квартиру и подать заявку. Или прийти в офис продаж компании "Барнаулкапстрой". Скидка будет рассчитываться в зависимости от площади жилья: минус две тысячи рублей за каждый квадратный метр. Таким образом, максимальная скидка составит 235 тысяч рублей.
ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
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