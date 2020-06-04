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Онлайн-шопинг: как не купить лишнего и сэкономить на нужном

, ИА "Амител"
Несколько способов не растеряться среди предложений маркетплейсов

В пандемию интернет-магазины – безопасная возможность пополнить гардероб и купить товары для дома. Но зачастую они устроены так, что онлайн-шопинг может обернуться непредвиденными тратами. Благодаря подсвеченным акциям и предложениям "Вам может понравиться..." в корзину попадает все что угодно. Как не набрать лишнего и сэкономить на покупках?

Список покупок

Важно составлять шопинг-лист заранее, чтобы не купить лишнего. Начинать просмотр лучше с дорогих, а не с дешевых товаров. Так вы устанете раньше, чем доберетесь до вещей по ценам, за которые "грех не купить".

Примерка перед покупкой

Заказывать одежду и обувь лучше с возможностью примерки. Можно заказывать сразу два размера, чтобы выбрать подходящий.

Описание и отзывы

Нужно читать описание, обращать внимание на состав вещи и на то, как она смотрится на модели. Обратите внимание на отзывы покупателей – это поможет узнать больше о магазине и товаре.

Промокоды

Иногда для привлечения покупателей маркеты предлагают воспользоваться промокодом. Например, на скидку при первой покупке или бесплатную доставку. Некоторые магазины дают купон на скидку, чтобы вернуть клиента, давно не совершавшего покупки. Обычно такую информацию присылают на почту или размещают в личном кабинете, а еще публикуют на promokodio.com.

Чаще всего люди покупают онлайн одежду и обувь, косметику и средства личной гигиены, детские товары, товары для дома, мелкую бытовую технику. По данным Mastercard, во время самоизоляции россияне стали чаще приобретать кухонные принадлежности, книги, настольные игры, товары для рукоделия.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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