В Барнауле автоинспектор прикрыл коллегу, оформив протокол на другого человека

В Барнауле сотрудник ГИБДД прикрыл коллегу, оформив протокол о правонарушении на невиновного человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте 2018 года в краевой столице водитель иномарки устроил ДТП и скрылся с места происшествия. В результате розыска сотрудник госавтоинспекции установил, что виновником происшествия является его коллега.

Инспектор решил прикрыть своего сослуживца и оформил протокол о совершении правонарушения на другого человека, из-за чего невиновному назначили трое суток ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Теперь обвиняемого ждет суд по факту превышения должностных полномочий. Инспектора отстранили от должности на время следствия. Он находится под домашним арестом.