Среда, 3 Июнь, 18:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,34
€ 76,62
20°

432277 +8536
Обь
321см -22


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В Барнауле автоинспектор прикрыл коллегу, оформив протокол на другого человека

, ИА "Амител"
Невиновному назначили трое суток ареста и штраф 30 тысяч рублей
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудник ГИБДД прикрыл коллегу, оформив протокол о правонарушении на невиновного человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте 2018 года в краевой столице водитель иномарки устроил ДТП и скрылся с места происшествия. В результате розыска сотрудник госавтоинспекции установил, что виновником происшествия является его коллега.

Инспектор решил прикрыть своего сослуживца и оформил протокол о совершении правонарушения на другого человека, из-за чего невиновному назначили трое суток ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Теперь обвиняемого ждет суд по факту превышения должностных полномочий. Инспектора отстранили от должности на время следствия. Он находится под домашним арестом.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.06.2020 17:39
iOne

А вот когда суд выносил постановление о штрафе и аресте.
Судья ведь 2000% заявлял об отсутствии основании не доверять сотрудникам полиции.
А два сотрудника в принципе не могут быть заинтересованы в прикрытии друг-друга.
И даже сотой доли процента доказать, что ты не верблюд в суде не было.


Ну и КСТАТИ!!!
В ПОПРАВКАХ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ГЛАВЕНСТВО ЭТОГО СУДА НАД МЕЖДУНАРОДНЫМ

3.06.2020 17:45
месный

Чёто странное произошло, ага, где тут любители дарьидонцовой, чё у вас по этому поводу есть сказать?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
18:03
Секс в небольшом городе. Барнаульцы занялись любовью на глазах у прохожих 2
17:53
Коронавирус в общежитии АГУ не подтвердился 1
17:42
Названа примерная стоимость отдыха на курортах России после пандемии COVID-19 0
17:24
В Барнауле автоинспектор прикрыл коллегу, оформив протокол на другого человека 2
17:09
Алтайский край повременит с продажей акций барнаульского аэропорта 0
16:55
Российский школьник самостоятельно собирает компьютеры и отправляет нуждающимся 1
16:43
В Барнауле продают ДК "Сибэнергомаш" за 175 миллионов рублей 2
16:32
Более половины торговых сетей в России намерены закрыть часть своих магазинов 6
16:20
Виктор Томенко объяснил, почему не возобновляют плановую медпомощь в Алтайском крае 18
16:07
Актер, сыгравший гея в рекламе поправок в Конституцию, рассказал, что он против них 11
15:58
За сутки в России подтвердили 8536 новых случаев заражения коронавирусом 0
15:50
Как пройдет парад Победы в России в 2020 году и почему его стоит увидеть 9
15:41
Двигать регион. Томенко не собирается уходить с поста губернатора Алтайского края 15
15:30
"Вероятности нет, надежда есть". Алтайский губернатор об открытии фитнес-центров 14
15:19
Россиянам могут списать все долги по кредитам 21
15:06
В России будут выдавать трехзначные номера авто. Зачем это нужно и как их получить 8
14:57
Томенко объяснил, почему его отчет отвергло в 4 раза больше депутатов, чем год назад 5
14:45
Виктор Томенко рассказал, закроют ли Барнаул на карантин из-за коронавируса 23
14:37
Россиян предупредили об опасности токсинов в овощах и фруктах 3
14:24
"Что происходит?" Вышедшего из комы москвича поразили ограничения из-за коронавируса 10
14:10
Прогноз не изменился. Томенко рассказал о потерях краевого бюджета из-за COVID-19 2
13:58
Фитнес-тренер рассказала, как улучшить свою фигуру на самоизоляции 5
13:45
Заскучал в дороге. Житель Горно-Алтайска сообщил о минировании барнаульского автобуса 5
13:31
В России успешно испытали вакцину от коронавируса 6
13:15
Все больницы Алтайского края должны быть готовы к приему зараженных коронавирусом 23
13:03
Алтайский край оказался первым в России по количеству энергоэффективных домов 1
12:50
В России разработали шесть маршрутов для автотуризма. Один из них проходит через Алтай 0
12:39
Немецкий фотограф рассказал об особой магии россиян 0
12:26
В Алтайском крае впервые в истории зацвела магнолия 3
12:14
Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю 19
12:01
"К сожалению, ему некогда читать книжки". Лоза резко ответил на шутку Киркорова 6
11:49
Теперь больше 2 тысяч. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 41
11:44
Скандал за скандалом. В Алтайском центре охраны материнства и детства осудили завхоза 1
11:32
Спасая жизни. Выбраны лучшие эскизы памятников, посвященных врачам-борцам с COVID-19 14
11:20
Треть российских компаний планируют начать сокращение штата 2
11:03
Детские пособия и доплаты пенсионерам. Какие новые выплаты получают россияне в июне? 11
10:52
В Республике Алтай выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом 0
10:42
Враг сильный и богатый. Алтайские компании "сломали" "Холидей" и ждут новых нападок 9
10:31
В России определили условия использования ядерного оружия 4
10:16
Карикатурные геи и громкие слова. В Сети опубликовали рекламу поправок в Конституцию 24
10:04
Барнаульцы смогут сэкономить на услугах ЖКХ благодаря погоде 5
09:51
Есть четыре козыря. Мантуров рассказал, чем Россия выгодно отличается от других стран 7
09:40
"Замер доверия". Зачем Путину референдум по Конституции в разгар пандемии COVID-19 27
09:30
Лишь каждый девятый ребенок в Барнауле ходит сейчас в детский сад 1
09:12
Барнаульцы возмущены неудобной лестницей на пути к центру города 40
08:53
Ветер сорвал крышу со школы в алтайском селе 2
08:32
В Госдуме призвали объявить курорты Алтая зоной экономического бедствия 13
08:16
Главное, чтобы ехал. Самые странные и смешные ретровелосипеды 1
08:01
Отец Жанны Фриске пожаловался на приставов 0
07:48
Специалист рассказал, как обезопасить смартфон при установке приложений 6
07:43
В "засохшем" Змеиногорске начали бурить новую скважину 0
07:35
"Можем не справиться". Чего боится Арсен Осипов после скандала с сокращением врачей 29
07:33
Топ-10 растений, которые не только украсят участок, но и комаров отгонят 12
07:18
Прокуратура помогла получить деньги медикам ковидных госпиталей Алтайского края 7
07:02
Без перелетов и лишних трат. Как из Барнаула купить недвижимость в Москве и Питере 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.