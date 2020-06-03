В Барнауле автоинспектор прикрыл коллегу, оформив протокол на другого человека

В Барнауле сотрудник ГИБДД прикрыл коллегу, оформив протокол о правонарушении на невиновного человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в марте 2018 года в краевой столице водитель иномарки устроил ДТП и скрылся с места происшествия. В результате розыска сотрудник госавтоинспекции установил, что виновником происшествия является его коллега.
Инспектор решил прикрыть своего сослуживца и оформил протокол о совершении правонарушения на другого человека, из-за чего невиновному назначили трое суток ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Теперь обвиняемого ждет суд по факту превышения должностных полномочий. Инспектора отстранили от должности на время следствия. Он находится под домашним арестом.
Комментарии
А вот когда суд выносил постановление о штрафе и аресте.
Судья ведь 2000% заявлял об отсутствии основании не доверять сотрудникам полиции.
А два сотрудника в принципе не могут быть заинтересованы в прикрытии друг-друга.
И даже сотой доли процента доказать, что ты не верблюд в суде не было.
Ну и КСТАТИ!!!
В ПОПРАВКАХ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ГЛАВЕНСТВО ЭТОГО СУДА НАД МЕЖДУНАРОДНЫМ
Чёто странное произошло, ага, где тут любители дарьидонцовой, чё у вас по этому поводу есть сказать?