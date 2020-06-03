Берегите кожу. Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным видом онкологических заболеваний в России оказался рак кожи с меланомой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию Минздрава.

Первое место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями заняла меланома – патология выявлена почти у 13% больных. Следующими в списке оказались рак молочной железы (11%), легких (9,4%), ободочной кишки и простаты (7,1%).

Кроме того, согласно статистике смертности за 2018 год, наиболее летальным оказался именно рак легких. На втором месте – новообразования в желудке, а на третьем – ободочной кишки.

Как сообщал amic.ru, за первый квартал 2020 года от новообразований в Алтайском крае умерло 1,2 тысячи человек. При этом смертность снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 10%.

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов ранее заявил, что в целом смертность от онкозаболеваний в регионе за первые три месяца 2020 года снизилась почти на 6%.