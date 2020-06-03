Двух барнаульцев осудили за избиение и попытку похищения собутыльника

Двух барнаульцев осудили за попытку похищения их собутыльника, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Осужденные вместе со своим знакомым выпивали и уснули, после чего их друг уехал домой. Проснувшись, один из мужчин обнаружил пропажу сотовых телефонов, в чем обвинил покинувшего их дом гостя.

С желанием разобраться они поехали домой к потерпевшему. Мужчины избили "вора" и решили засунуть его в багажник автомобиля, чтобы отвезти на свою квартиру. К счастью, это заметили соседи, которые позвонили в полицию. Сотрудники ГИБДД объявили план "Перехват" и остановили автомобиль похитителей.

Октябрьский районный суд приговорил одного виновного к семи годам строгого режима, а второго, в связи с раскаянием и заглаживанием вины, к пяти годам условного наказания.