Суд оправдал двух уфимских экс-полицейских по делу об изнасиловании коллеги

Верховный суд Башкирии оправдал бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которых обвиняли в изнасиловании коллеги. Об этом порталу "РИА Новости" рассказал их адвокат.

"Верховный суд Республики Башкортостан оправдал Матвеева и Галиева за отсутствием состава преступления", — сказал он.

Кроме того, отмечается, что третьему обвиняемому, Павлу Яромчуку, который ранее был приговорен к шести годам колонии, суд снизил наказание до четырех лет.

Напомним, что в октябре 2018 года 23-летняя сотрудница полиции заявила, что подверглась насилию со стороны коллег. В момент совершения преступления она с тремя мужчинами распивала алкоголь в отделе.