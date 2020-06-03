Артемий Лебедев снялся в рекламе поправок в Конституцию и заявил, что был обманут

Артемий Лебедев снялся в ролике RT, призывающем принять поправки к Конституции, а потом заявил, что не согласен с ними и не пойдет голосовать. Большой пост по этому поводу он опубликовал в Telegram.

"Когда я снимался в ролике (это было еще до пандемии и до инициативы Терешковой), статья 81 Конституции звучала так: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков". Еще я был уверен, что предложение об обнулении сроков Путина не имеет никакого отношения к тексту Конституции. Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля", – сказал дизайнер.

Он добавил, что совершенно точно поддерживает текущий строй и глобально его все устраивает, но голосовать за поправки он не пойдет и другим не советует, потому что такое не должно быть прописано в Конституции.