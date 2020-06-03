Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство. Об этом сообщает БЕЛТА.

По информации издания, глава государства уже подписал соответствующий указ. Ранее он провел совещание, на котором заявил, что радикально менять состав кабмина не собирается. Лукашенко отмечал, что из правительства должны быть направлены на другие должности только те, кто не справляется с объемом работы в период экономического кризиса. О ком именно идет речь, президент республики не уточнял.

Ранее он говорил о том, что "майдана" на выборах президента в стране не будет. Пройти выборы в Белоруссии должны 9 августа.