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Лукашенко отправил правительство в отставку

, ИА "Амител"
Он отметил, что от работы отойдут те, кто с ней не справляется
Фото: zhiznonline.ru

Фото: zhiznonline.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство. Об этом сообщает БЕЛТА.

По информации издания, глава государства уже подписал соответствующий указ. Ранее он провел совещание, на котором заявил, что радикально менять состав кабмина не собирается. Лукашенко отмечал, что из правительства должны быть направлены на другие должности только те, кто не справляется с объемом работы в период экономического кризиса. О ком именно идет речь, президент республики не уточнял. 

Ранее он говорил о том, что "майдана" на выборах президента в стране не будет. Пройти выборы в Белоруссии должны  9 августа. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.06.2020 00:13
krash

Батька, а давай к нам? Вот тебя уважаю, за тебя б голосовал!

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