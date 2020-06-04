В Барнауле резко подорожали квартиры

В Барнауле на вторичном рынке недвижимости наблюдается рост цен. В мае стоимость одного квадратного метра жилья увеличилась примерно на 500 рублей, пишет "Алтайский портал недвижимости".

В новостройках стоимость квадратного метра не изменилась, но популярные варианты после введения льготной ипотеки под 6,5% все-таки прибавили в цене. В основном это однокомнатные квартиры. Кроме того, во всех районах подорожали комнаты.

Заметно увеличилась стоимость домов (примерно на 1000 рублей за "квадрат"). По словам специалистов, это явление носит сезонный характер. А вот участки под строительство, наоборот, потеряли в цене.