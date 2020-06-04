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В Барнауле резко подорожали квартиры

, ИА "Амител"
Больше всего в цене прибавили "однушки"
Фото: krasnodarik.ru

Фото: krasnodarik.ru

В Барнауле на вторичном рынке недвижимости наблюдается рост цен. В мае стоимость одного квадратного метра жилья увеличилась примерно на 500 рублей, пишет "Алтайский портал недвижимости".

В новостройках стоимость квадратного метра не изменилась, но популярные варианты после введения льготной ипотеки под 6,5% все-таки прибавили в цене. В основном это однокомнатные квартиры. Кроме того, во всех районах подорожали комнаты. 

Заметно увеличилась стоимость домов (примерно на 1000 рублей за "квадрат"). По словам специалистов, это явление носит сезонный характер. А вот участки под строительство, наоборот, потеряли в цене. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.06.2020 07:16
S

Амик, алло, где мои комментарии?
Тут зима злая, зарплаты самые низкие в Сибири и квартиры должны стоить может чуть повыше, чем в Северно- Ледовитой Вокруте - там квартира стоит 200 тыс. А вообще Жилье должно стоить в соответствии с тем доходом, которое тут можно заработать

4.06.2020 07:23
Козел

Можно заработать кому? Диваному бездельнику вроде тебя? или тому кто может заработать больше 200 тысяч? И если тут так плохо (зима и бла бла бла) чеши туда где хорошо, тебя никто не держит (хотя АХ у тебя же всего 200 тыщ)

4.06.2020 07:25
S

И вообще рядом Семипалатинский полигон, это даже хуже, чем Северно-Ледовитый океан. А еще летом говном в Барнауле воняет. Короче, однушка в Барнауле должна быть дешевле, чем в Вокруте.

4.06.2020 07:27
- гость -

4.06.2020 07:16
S
А вообще Жилье должно стоить в соответствии с тем доходом, которое тут можно заработать

С чего это вдруг? Всем плевать на ваш доход. Спрос определяет! Пока народ с сёл и деревень покупает в Барнауле квартиры цена на них будет расти.

4.06.2020 07:28
S

Козел, слишком борзый ты. Не знаешь как свою вонючую однушку сплавить? Не переживай за мои финансы, в Барнауле жилье мне никуда не упало и да сваливаю отсюда скоро в теплые края. Завидуй молча

4.06.2020 07:59
S

Переплачивайте за жилье рядом с ядерным полигоном и говном дальше. Мерзните дальше. Нет, ребят стоимость жилья со средней зарплатой в городе должны как-то коррелировать адекватно. Чем больше можно заработать в городе, тем дороже жилье-это адекватно. А если зарплаты низкие, то жилье должно падать. А вы почему-то защищаете переплаты за то, что могло стоить дешевле. Может вы те самые страдальцы с села или риэлторы?

4.06.2020 08:33
Итальянец

4.06.2020 07:59
S

Проблема в том, что мы не в собственном соку варимся. В Барнаул прут селяне табунами. Как правило, это дети работников районных администраций и прочих местных госчиновников (судий, ментов и т.п.), а так же детки фермеров. Кстати с удовольствием бы узнал - а чистые ли денежки они вкладывают в жильё в городе? Нет ли в них коррупционной составляющей. И плюс ко всему, многие селяне работающее на Севере, минуя свои родные сёла, вкладывают заработки в городскую недвижимость. От того и происходит излишнее давление чужих людей на рынок жилья у нас в городе.

4.06.2020 08:45
- гость -

А если зарплаты низкие, то жилье должно падать.

а есть хоть приблизительные расчеты или все по ощущениям?

4.06.2020 09:14
Паталогоаналитик

Бред какой то пишет журналист из портала недвижимости. Называется- на пустом месте хайпануть. Высос из пальца.
реальность такова: количество предложений вторичен сократилось в 4 раза от цифр февраля. На экспозиции стоят квартиры- неликвид, где цены устанавливает собственник, а не риэлтор. Посему можно сделать вывод- подорожание- брехня полная. Есть ещё множество факторов ценообразующих, но пальцы уже устали писать

4.06.2020 09:27
Z

4.06.2020 09:14
Паталогоаналитик
---------------------

Ага, риэлтор и собственник.
Есть тут пример из жизни.
Знакомая квартиру себе сейчас как раз ищет.
Нашла за условные 1.5 млн.
Посмотрела - нравится.
Связалась с риэлтором - давайте за 1.4 - Фиквам.
Связалась с собственником - давайте за 1.4 - Да хоть прямо сейчас заезжайте!
На следующий день после разговора с риэлтором цена на авито на эту квартиру стало 1.45млн.

Вот вам и связь риэлтор/собственник/ценообразование.

4.06.2020 09:31
S

Итальянцу.
Наверно поэтому, а может и не только. Может, что народ у нас темный,особенно село, готовы деньги веером раскидывать лишь бы не подумали, что они бедные. Вид делают, будто эти деньги для них пустяки, хотя сами всех родственников отобрали, ипотеки набрали. А продавец видит, что покупают и ещё цену выше ставит. А Цены и так продавцы часто любят завышать. И было б за что

4.06.2020 09:40
- гость -

риэлтор это непонятное звено которое низа что нигде не отвечает а только деньги сдирает, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ИМ ТАК ДОВЕРЯЮТ?

4.06.2020 09:43
- гость -

Ну и смысл от введения льготной ипотеки, если все её удешевление тут же компенсируется подорожанием самого жилья? Тупо перераспределение финансового потока между бохатыми получателями. Единственное, что не меняется, это что как за прошлую схему, так и за новую все равно платить нам из своего кармана. И не в меньшем объеме.

4.06.2020 09:52
S

Ещё и не у всех льготная ипотека.
А Продавец всегда старается продать дороже.
Сосед моих родителей продает халупу 28 кв с окнами на земле с крышей провалившейся, гнилое всё под снос на участке в 6 соток на окраине за сколько вы бы думали? Дороже в три раза новой однушки! Жадность, а другие соседи на него посмотрели и тоже на свои дома цены завысили кто во что горазд. Эти цены они берут с головы, а не от оценщика

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