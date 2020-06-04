Москвичка два месяца встречала курьеров голой в благодарность за их работу

Жительница Москвы два месяца встречала курьеров топлес и снимала их реакцию на видео. Запись она опубликовала на YouTube.

Девушка рассказала, что сидя на самоизоляции два месяца, каждый день заказывала себе еду. Чтобы поблагодарить курьеров за их работу, девушка решила перед ними раздеться.

"Это мое "эстетическое спасибо" за их непростой труд", – сказала она.

Большинство работников – мужчины, и все они по-разному реагировали на подобную клиентку. Некоторые смущались, а другие, наоборот, пытались проверить тело на ощупь, но быстро получали отказ.

Автор видео отметила, что если ролик наберет много лайков, то она выложит версию без цензуры.