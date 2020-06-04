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Новости

Москвичка два месяца встречала курьеров голой в благодарность за их работу

, ИА "Амител"
Девушка даже сняла процесс на видео
Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Жительница Москвы два месяца встречала курьеров топлес и снимала их реакцию на видео. Запись она опубликовала на YouTube.

Девушка рассказала, что сидя на самоизоляции два месяца, каждый день заказывала себе еду. Чтобы поблагодарить курьеров за их работу, девушка решила перед ними раздеться. 

"Это мое "эстетическое спасибо" за их непростой труд", – сказала она. 

Большинство работников – мужчины, и все они по-разному реагировали на подобную клиентку. Некоторые смущались, а другие, наоборот, пытались проверить тело на ощупь, но быстро получали отказ. 

Автор видео отметила, что если ролик наберет много лайков, то она выложит версию без цензуры. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.06.2020 08:02
CALIBR

Есть определённая разница между голой (заголовок) и обнажённой до пояса (топлесс)

4.06.2020 08:04
- гость -

Вот и правду говорят что не изоляции сходят с ума. Странно что не сносиловали.

4.06.2020 08:06
- гость -

Оригинально

4.06.2020 08:14
- гость -

Вот и правду говорят что не изоляции сходят с ума

Несколько моих товарищей, ранее вполне адекватных, стали в последнее время капризными и обидчивыми как дети, и это при чем в общении только по вацапу и телефону, ведут себя так, что если бы сидели напротив меня за кружкой пива, наверно бы подрались.

4.06.2020 08:15
- гость -

Ктож ее изнасилует, если она сама даст.

4.06.2020 08:18
- гость -

Один чел. как нажрется, дверь в своей квартире всем открывает абсолютно голышом, хоть подруга пришла, хоть соседи, хоть участковый.

4.06.2020 08:21
- гость -

Ктож ее изнасилует, если она сама даст.

У нее под маской столько микробов накопилось, что минет западло. Наверняка от постоянной влажности под маской и кожные заболевания вокруг рта.

4.06.2020 08:37
Итальянец

Брови красивые!

4.06.2020 08:39
Козел

и после этого говорят что женщины не провоцируют изнасилования (насильников не оправдываю, но зачем дергать судьбу за одно место не пойму?). Ща завоют либералисты и дермократы что это ее дело ее право, ДА! ее одной перед зеркалом!

4.06.2020 08:47
- гость -

4.06.2020 08:02
CALIBR

Старпер, а чего ты сюда приперся? Поглазеть хочешь?

4.06.2020 08:58
- гость -

Девушки, знайте!
Если девушка разделась специально, то отказа не может быть.
Если кто то из девушек думает что разделась в быту специально и это ни чего не значит, то у вас проблемы с головой.

4.06.2020 09:01
Z

Всего лишь очередной способ хайпануть на пустом месте.
Канал на Ютубе, блог в инсте, статейка на Амике (и, скорее всего, в другой желтой прессе) - и вот они долгожданные тысячи просмотров.

Ну как то всё это... Надоело и не интересно?
Смотрите лучше на Ютубе как армяне шашлыки жарят - это сейчас актуальнее

4.06.2020 09:09
- гость -


4.06.2020 08:39
Козел
Не ну одно дело когда ловят темной ночью одинокую женщину. А тут другое - она бы еще на лбу татуху набила - готова, я вся ваша

4.06.2020 09:10
- гость -

4.06.2020 08:58
- гость -

Очень распространенная ошибочная мужская точка зрения. Чтобы лучше понимать женщин, жениться надо!

4.06.2020 09:15
- гость -

вроде ж автомойка была такая в брн

4.06.2020 09:18
- гость -

За каждого курьера замуж??!!
Через два месяца ни на одном пальце места для колец не останется у этой невесты...
А по сути это просто человек который любит показать себя голым, этот как его - эксгибиционист-ка. А это точно с башкой не все в порядке.

4.06.2020 09:21
Z

4.06.2020 09:10
- гость -
4.06.2020 08:58
- гость -

Очень распространенная ошибочная мужская точка зрения. Чтобы лучше понимать женщин, жениться надо!
---------------------
Никакого понимания сей факт не добавляет.
Это я Вам как женившийся говорю

4.06.2020 09:26
чего тут понимать

Женщина раздевается, чтобы привлечь внимание, а не потому что секса хочет.

4.06.2020 09:27
- гость -

Короче, девушки, в подобных ситуациях лучшая благодарность это чаевые!!!
Если вы секс не имели ввиду, то нефиг перед чужим парнем раздеваться! А то это уже не благодарность а издевательство на природных чувствах. Или вы думаете что парни безчуственные и можно чё попало делать перед ними? Если такие и есть, то это из-за вот таких ваших действий.

4.06.2020 09:36
- гость -

Не всякий ЭТО заценит. В общем все равно дура.

4.06.2020 10:17
- гость -

чужими голыми сисяндрами сыт не будешь

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