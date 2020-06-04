Политологи: голосование по поправкам в Конституцию в Алтайском крае может провалиться

Голосование по поправкам в Конституцию в Алтайском крае может провалиться из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает ura.ru со ссылкой на экспертов.

Несмотря на то, что в масштабах страны количество заражений COVID-19 падает на протяжении четырех дней, в 13 регионах наблюдается стабильный прирост новых заболевших. Помимо Алтайского края, это Свердловская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Архангельская и Кировская области, а также Удмуртия, Якутия и Карачаево-Черкесия.

Как считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, в таких условиях будет намного сложнее привести людей на избирательные участки, и явка упадет из-за боязни людей заразиться.

Большинство аналитиков обвинили в ухудшении обстановки губернаторов регионов, которые показали свое неумение работать в экстренных ситуациях. Как считает глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов, итоговая явка и процент одобрения покажут, как избиратели оценили действия региональный властей во время пандемии.

Напомним, что по данным на 3 июня в крае выявили 81 нового инфицированного коронавирусом, что выше, чем в любой из дней предыдущей недели. Общее число зараженных в регионе составляет 2066 человек.