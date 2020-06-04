Политологи: голосование по поправкам в Конституцию в Алтайском крае может провалиться

Голосование по поправкам в Конституцию в Алтайском крае может провалиться из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает ura.ru со ссылкой на экспертов.
Несмотря на то, что в масштабах страны количество заражений COVID-19 падает на протяжении четырех дней, в 13 регионах наблюдается стабильный прирост новых заболевших. Помимо Алтайского края, это Свердловская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Архангельская и Кировская области, а также Удмуртия, Якутия и Карачаево-Черкесия.
Как считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, в таких условиях будет намного сложнее привести людей на избирательные участки, и явка упадет из-за боязни людей заразиться.
Большинство аналитиков обвинили в ухудшении обстановки губернаторов регионов, которые показали свое неумение работать в экстренных ситуациях. Как считает глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов, итоговая явка и процент одобрения покажут, как избиратели оценили действия региональный властей во время пандемии.
Напомним, что по данным на 3 июня в крае выявили 81 нового инфицированного коронавирусом, что выше, чем в любой из дней предыдущей недели. Общее число зараженных в регионе составляет 2066 человек.
Комментарии
Нарисуют явку и результаты в соответствии с указаниями АП, делов-то!!!
Я просто офигиваю с этих экспердоффф...
Им главное дать показушные цифири, а на жизнь и здоровье людей плевать...
Резиновые изделия №2...
в таких условиях будет намного сложнее привести людей на избирательные участки, и явка упадет
Это не помеха. Даже если придёт один человек и проголосует "против", то нам скажут, что народ весь проголосовал "за".
Большинство аналитиков обвинили в ухудшении обстановки губернаторов регионов, которые показали свое неумение работать в экстренных ситуациях.
Итоговая явка и процент одобрения покажут, как избиратели оценили действия региональный властей во время пандемии.
Как может провалиться, то что уже провалилось?
Это осталось только юридически оформить
Лихо, не доверие народа, замазали вирусом, походу теперь в россии еще три беды добавились вирус, шашлыки, и плохая самоизоляция, на это можно все списать, если дрлние годы безделие чинуш списывали на дураков и дороги
4.06.2020 09:25
- гость -
Даже если вообще никто не придет, то летчица-космонавт, народная героиня и просто лапочка и умничка от имени народа скажет, что народ "ЗА"
Всё предопределено и решено - даже то,что данные с паспорта вполне возможно считывать с расстояния два метра ( Э. Памфилова )
«Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» (Дж. Актон)
...81 нового инфицированного коронавирусом, что выше, чем за все дни предыдущей недели
за все дни предыдущей недели (с 25 по 31 мая) выявлено 523 случая, ну это так , для справки...
Все уже без вас/нас решено. Просто наслаждаемся выходным в среду.
4.06.2020 09:43
CALIBR
Всё предопределено и решено
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Это уловка политтехнологов. Всё уже решено.
Если бы было так просто, то не устраивали бы голосование. Значит, не всё предопределено.
Бгг. Чем больше протесного настроения, тем больше заражённых короновирусом )
Ничего хитрого. Прием известен любой вороватой УК. Вырубили деревья. На них пожаловались. Они задним числом собирают подписи, что жители сами проголосовали за уничтожение. Приговаривая: Все уже подписали, дело сделано, Деревьев нет. Бесполезно протестовать. И это проходит, потому что местная власть и полиция на стороне УК, а не закона.
Но другое дело Конституция. Международное сообщество это не муниципальные российские органы.
4.06.2020 09:50
- гость -
Если бы было так просто, то не устраивали бы голосование. Значит, не всё предопредел
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Госчь, ты дурик. Это формальность не более. такие правила игры
Если бы было так просто, то не устраивали бы голосование
Дело в другом - они обязаны провести голосование, но не обязаны говорить вам что без вас все давно решили как им НУЖНО.
неужели все забыли про 146%
4.06.2020 09:50
- гость -
Если бы было так просто, то не устраивали бы голосование. Значит, не всё предопределено.
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И вам Элла Памфилова в помощь.
Ю-Тубе
"Элла Памфилова. Поправки в Конституцию уже легитимны. (20.03.2020)" - вэлком.
"..итоговая явка и процент одобрения покажут, как избиратели оценили действия региональный властей во время пандемии..."
Т.Е. центральная власть опять как-бы не при чём, за весь бардак в ответе местные власти? Царь хороший, бояре плохие.
4.06.2020 09:58
- гость ----
Госчь, ты дурик. Это формальность не более. такие правила игры
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Как дурик дурику, по секрету.
Зачем соблюдать формальность? Значит, без этого нельзя обойтись, такие правила игры. И формальность превращается в реальное действо.
Значит, без этого нельзя обойтись, такие правила игры.
"А я тут ни при чём. Совсем тут ни при чем! Оп! Аут!" (c)
я против поправок
руки прочь от конституции
она кровью написана