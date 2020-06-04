В кораблях Илона Маска нашли российские детали

Компания SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские детали. Об этом РИА "Новости" рассказал эксперт Вадим Лукашевич.
По его словам, что корабль Илона Маска пристыковался к МКС через адаптер IDA. Это разработка госкорпорации "Роскосмос": устройство произведено РКК "Энергия". Ранее компания Boeing заказала у России три летных образца адаптера и четыре элемента для испытаний основной конструкции. Их дооснастили и передали SpaceX для установки на корабли Dragon.
Напомним, 30 мая ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала к МКС. 31 мая корабль успешно пристыковался к станции.
Комментарии
как душеподъемно и патриотично )))
неуж то нашли гов-но и палки. ))))))))))))
По его словам, что...
Это на каком языке?!!!!
Это повод для гордости, или повод для тревоги за экипаж?
"...устройство произведено РКК "Энергия"..."
опять из китайских запчастей, как и "отечественные" аппараты ИВЛ?
В российских кораблях - китайские детали. И чё?