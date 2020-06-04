Названы самые востребованные онлайн-врачи на самоизоляции

Во время самоизоляции россияне чаще всего обращались за онлайн-консультациями к терапевтам, неврологам и гастроэнтерологам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь".

Помимо этих специалистов, популярными у соотечественников оказались онлайн-приемы у венерологов и отоларингологов. Как отметили эксперты, на интернет-консультацию пульмонологов, несмотря на пандемию COVID-19, пришлось лишь 3% от общего числа обращений.

Больший интерес к услуге телемедицины проявили женщины. Больше половины пациентов – в возрасте от 30 до 50 лет, причем люди, состоящие в браке, обращались за помощью почти на 30% чаще, чем одинокие.

Как отметили эксперты, большинство клиентов сервисов онлайн-медицины проживают в регионах – на жителей городов-миллионников пришлось лишь 36% всех обращений. Наибольший интерес проявили жители Новосибирской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.