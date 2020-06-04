Телевидение отключат в Алтайском крае в ночь на 8 июня

Телевещание будет прервано на крупных передающих станциях Алтайского края в ночь на 8 июня, сообщает алтайский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В связи с проведением плановых профилактических работ эфирный телерадиосигнал временно отключат на станциях, расположенных в Бийске, Заринске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Мамонтово, Степном Озере и Чарышском.

Уточняется, что вещание будет прервано 8 июня с 02:00 до 05:00 по местному времени.