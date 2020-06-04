Телевидение отключат в Алтайском крае в ночь на 8 июня

Телевещание будет прервано на крупных передающих станциях Алтайского края в ночь на 8 июня, сообщает алтайский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.
В связи с проведением плановых профилактических работ эфирный телерадиосигнал временно отключат на станциях, расположенных в Бийске, Заринске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Мамонтово, Степном Озере и Чарышском.
Уточняется, что вещание будет прервано 8 июня с 02:00 до 05:00 по местному времени.
Комментарии
Время, скорее всего, указано московское.
Можно и совсем отключить. Ну да, о чем это я... Как без ящика забивать мозги людям коронавирусом, хорошей работой путина и власти и как все плохо на Украине...
Уже 11 лет я это не смотрю и удивляюсь как люди смотрят подобное.
4.06.2020 11:41
- гость -
Можно и совсем отключить.
Вы рехнулись? Если совсем отключить у зомбаков ломка начнется, а большая часть из ни не умеет пользоваться компьютером и не смогут найти свои любимые передачи. Потом часть из них погибнет, а остальные превратятся в людей и здравствуй 1917 год.
А его еще кто-то смотрит?...
Вот почему вы думаете, что телевизор - это обязательно 1, 2, нтв, рентв и т.п. каналы?! Я домашний смотрю, культуру, твц,
4.06.2020 12:10
- гость -
Ну просто когда есть И-нет, то смысл держать телевизор, если все есть в сети? И фильмы можно смотреть без всякой рекламы.
Уже год, как мы у себя отключили телевидение. Всё что нужно есть в инете.
4.06.2020 12:17
- гость -
Ну это если сидеть и смотреть, тогда ноут, конечно. А если домашние дела делать, то телевизор удобнее, даже рекламу можно в своих целях использовать - выходить во двор по делам, когда она начнется)