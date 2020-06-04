На Алтае прокуратура помешала уволить 50 работников детсадов

Прокуратура Республики Алтай предотвратила незаконное увольнение работников детсадов Кош-Агачского района, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверка началась после видеообращения сотрудников, размещенного в социальных сетях. Прокуроры установили, что принятые администрацией района постановления о закрытии групп в детских садах и сокращении штата не соответствовали требованиям закона и противоречили принципам социальной политики по обеспечению занятости.

В связи с этим прокуратура объявила предостережение главе Кош-Агачского района и вынесла два протеста на постановления об увольнении сотрудников. Благодаря вмешательству контролирующего органа удалось предотвратить сокращение 50 работников дошкольных образовательных учреждений.