Бийчанка лишилась сбережений, рассчитывая получить бонус в день рождения банка

Пенсионерка из Бийска лишилась сбережений в надежде получить денежный бонус от банка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в одной из социальных сетей женщине пришло сообщение от подруги, в котором говорилось о том, что в честь юбилея крупный банк дарит всем клиентам по 5 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, требовалось зарегистрироваться на стороннем сайте и ввести данные банковской карты.

Помочь с регистрацией предложила сама собеседница. Для этого женщина отправила ей снимки лицевой и обратной сторон карты и сообщила коды из СМС. В результате жертва лишилась 138 тысяч рублей.

Связавшись со знакомой по телефону, горожанка выяснила, что ее страницу в соцсети взломали, и подруга не имеет к ней доступа.

В МВД напоминают, что решать финансовые вопросы через интернет опасно. "Следует лично переговорить с человеком, убедиться в реальности ситуации и просьбы, только после этого совершать какие-либо дальнейшие действия", – предостерегли в ведомстве.