Геи vs детдом. В соцсетях шутят над роликами о поправках в Конституцию

Пару дней назад в интернете начали появляться рекламные ролики о поправках в Конституцию. Напомним, Владимир Путин обязал провести голосование за новую Конституцию 1 июля 2020 года. Первый же агитационный ролик вызвал бурную реакцию в Рунете. В видео показывают Россию 2035 года, где не ввели поправку о браке, как о союзе мужчины и женщины. Молодой человек забирает ребенка из детдома, а затем оказывается, что в новой семье – двое пап. Второй мужчина начинает примерять к ребенку платье. Мальчик грустит от такой "полноценной семьи", а закадровый голос спрашивает: "Такую Россию ты выберешь?"

Многие пользователи не согласились с такой интерпретацией поправок. Но главное, ситуация не имеет никакого отношения к голосованию по Конституции, потому что и без этой поправки однополая пара в России не может усыновить ребенка.

А вот почему создатели нашумевшего ролика про поправки в конституцию, сделали акцент на том, что гей пара берет из детдома ребенка? У НАС И БЕЗ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ИДИОТЫ, ХОТЯ БЫ В ТЕМЕ СНАЧАЛА РАЗБЕРИТЕСЬ, А УЖЕ ПОТОМ РОЛИКИ СНИМАЙТЕ, УХ ЗЛЮСЬ. — Великое колено† когда же осень? (@great_knee) June 3, 2020

однополые семьи в россии разбирают детей из детских домов pic.twitter.com/0nHniHtyDk — старейшина ильич (@nastyakoalah) June 2, 2020

Я не удержался и сварганил мэшап! pic.twitter.com/irzCldXfSM — Roman (@rshtyrov) June 3, 2020

В России почти половина детей растет в однополых семьях: мама и бабушка. Что же новая конституция теперь с ними сделает — Виталий© (@CEBEP0B) June 3, 2020

Почтальон Печкин: "Я вот, почему злым был? А потому, что у меня старая Конституция была!"

Примерно в таком ключе созданы все ролики и реклама, агитирующие за поправки))) pic.twitter.com/lzT6HXJIa6 — BadRussian (@vonBassenheim) June 3, 2020

— где моя новая мама?!

— pic.twitter.com/IODtsMyD82 — Генрих Коталкин (@kotalkin) June 3, 2020