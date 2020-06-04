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Геи vs детдом. В соцсетях шутят над роликами о поправках в Конституцию

, ИА "Амител"
Агитационный ролик о будущем без новой Конституции вызвал бурные обсуждения в Сети

Пару дней назад в интернете начали появляться рекламные ролики о поправках в Конституцию. Напомним, Владимир Путин обязал провести голосование за новую Конституцию 1 июля 2020 года. Первый же агитационный ролик вызвал бурную реакцию в Рунете. В видео показывают Россию 2035 года, где не ввели поправку о браке, как о союзе мужчины и женщины. Молодой человек забирает ребенка из детдома, а затем оказывается, что в новой семье – двое пап. Второй мужчина начинает примерять к ребенку платье. Мальчик грустит от такой "полноценной семьи", а закадровый голос спрашивает: "Такую Россию ты выберешь?"

Многие пользователи не согласились с такой интерпретацией поправок. Но главное, ситуация не имеет никакого отношения к голосованию по Конституции, потому что и без этой поправки однополая пара в России не может усыновить ребенка.

 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

4.06.2020 12:03
- гость -

Путин и его братва уже окончательно спятили - ради обнуления на свой идиотский уровень и население переводят!

4.06.2020 12:07
- гость -

А что их Дмитрий Анатольевич до обнуления не смущал?

4.06.2020 12:09
- гость -

4.06.2020 12:03
- гость -
Путин и его братва уже окончательно спятили - ради обнуления на свой идиотский уровень и население переводят!

Ничего они не переводят. Они знают кто их электорат и кто готов пойти на этот плебисцит. Для этой категории граждан и делаются подобные ролики понятные им.

4.06.2020 12:10
- гость -

Сколько же бездельников с манией величия сидят в сети. Причём, судя по комментам, все мечтают воспитываться в гомосексуальных семьях с хорошим достатком. За деньги в любую позу готовы встать?

4.06.2020 12:14
- гость -

не много ли внимания данной теме? Там больше 30 поправок, а пиарят только 2-3.

4.06.2020 12:18
- гость -

А давайте про это поговорим:
Расширение полномочий ведомств России.
Приоритет Конституции РФ над международным правом.
Добавление президенту полномочий.
Установление неприкосновенности для президента после отставки.
Изменение механизма отрешения президента от должности.
Совместное собрание палат только для заслушивания президента.
Включение в Конституцию арбитража, Верховного и Федерального суда, мировых судей.
Усиление полномочий Государственного Совета Федерации.
Местное самоуправление подчиняется Федеральным законам.

Или вас больше геи интересуют?

4.06.2020 12:41
- гость -

"Установление неприкосновенности для президента после отставки" меня крайне не устраивает. Нарушен базовый принцип равенства перед законом. Впереди его должен ожидать суд. Независимый суд.

4.06.2020 12:57
гость

все это, что показывают в роликах и без Конституции должно быть в нормальном обществе, но адекватные люди же понимают ради "0" чего это делается

4.06.2020 12:58
- гость -

А судьи кто?
иваны алтайские, ну очень смешно.
способны ли без личных предубеждений, объективно оценить работу этого человека?

сами много сделали хорошего?

4.06.2020 13:05
- гость -

4.06.2020 12:58
- гость -

много. вопреки этому персонажу, который 20 лет пытается задушить тех, кто что-то делает.

4.06.2020 13:06
гость

Голосование за каждую поправку отдельно было бы логичней, но и в пакете я не вижу ни одной плохой поправки. Вижу 2-3 спорные, но не плохие. А 90 % поправок идеальны, особенно про приоритет Конституции РФ над фактически пропиндосскими решениями. Понятно, что пропиндосам это не нравится. Прекрасная поправка о лишении чиновников иностранного граждансвта и счетов за рубежом. Да и гейскую идеологию надо уже пресекать

4.06.2020 13:10
гость

Нормальная Конституция только помогает быть обществу нормальным. Для кого то в нашем обществе гейство уже нормально. Вчера из окна засняли секс на мосту, а если бы это были геи? Дети глядя в окно бы охренели

4.06.2020 13:12
гость

Дети глядя в окно бы охренели

Подумали бы вот зачем попа

4.06.2020 13:12
- гость -

дбл...

4.06.2020 13:13
- гость -

4.06.2020 13:05
много. вопреки этому персонажу, который 20 лет пытается задушить тех, кто что-то делает.

Это только ваше субъективное мнение. Что то край процветающим назвать сложно.

4.06.2020 13:26
- гость -

4.06.2020 13:10
гость
Вчера из окна засняли секс на мосту, а если бы это были геи? Дети глядя в окно бы охренели

Но это были не геи. А дети когда чуть подрастут, увидят разрушенные заводы, отсутствие больниц, увидят бояр-господ и царя тирана и спросят у вас: Что же ты батя в 2020 всё о геях думал, пока у нас страну грабили?

4.06.2020 13:30
- гость -

4.06.2020 12:58
В твоем случае лучше оказаться троллем.

4.06.2020 13:30
- гость -

4.06.2020 13:26
- гость -

каждый видит то что хочет видеть.
Да по сравнению с СССР у нас разрушенные заводы, перестроены в торговые центры,
здравоохранение и образование заоптимизированы так что получают там не лечение и образование , а услуги ...
Однако если сравнить с 90-ми , то страна вполне себе процветает.

4.06.2020 13:32
- гость -

.06.2020 13:30
В твоем случае лучше оказаться троллем.

откуда тебе знать что лучше для другого человека, о себе позаботься.

4.06.2020 13:34
- гость -

Тут заковыка не в поправках, а в самом факте изменения основного закона под себя. Данный прецедент загонит РФ в такой конституционный кризис, что мама не горюй. Каждый последующий правитель будет ее переписывать как угодно. Соответственно потенциальные инвесторы не будут вкладывать деньги в развитие страны – так как существуют огромные риски переписывания главного закона страны, в которую вкладываются их личные деньги. Итог – отбрасывание развития России уже не на десятилетия от развитых стран, а на столетия.

4.06.2020 13:39
гость

4.06.2020 13:26
- гость -

А у вас спросят, что же ты батя геев пропагандировал, вместо того, чтобы у дедушки спросить как в 90-е заводы разрушали и страну грабили? И зачем ты хочешь и геев и 90-е?

4.06.2020 13:43
гость

я прохожу мимо этих непонятных поправок- у меня сейчас 3 Конституции: последняя советская,проект 90-х годов, и уже принятая 2020 года---- и зачем им сейчас вся возня утверждения этих поправок. Рабу приказали ИДТИ и он!-РАБ- уже бежит...АХА!!!!! наивность начальников напоминает что?--это знают психиатры.

4.06.2020 13:43
гость

Тут заковыка что каждому последующему правителю раз в 10 легче переписать закон, например, Семейный кодекс, надо 5 минут и плюс один голос в парламенте, чем Конституцию, надо чтобы 90 % депутатов были за геев, что уже трудно, а потом, чтобы большинство населения страны оказалось за геев, это практически невозможно. Поэтому когда придет правитель любитель геев у него будут проблемы с антигейской Конституцией. Вот такая заковыка

4.06.2020 13:44
ЯЛЕГЕНДА

Планируется, что Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок при условии, конечно, что такая поддержка будет получена, рассказывает один из близких к Кремлю источников. Но только благодарностью дело не ограничится — глава государства, как предполагается, даст ряд поручений федеральным органам власти, сказали оба собеседника РБК.

Подробнее на РБК:

4.06.2020 13:48
гость

сходите в магазин-там за 63 р купите уже утверждённую и отпечатанную Конституцию РФ.2020 года--------.там всё уже решено и нас не спросили...

4.06.2020 13:50
- гость -

Соответственно потенциальные инвесторы не будут вкладывать деньги в развитие страны – так как существуют огромные риски переписывания главного закона страны, в которую вкладываются их личные деньги.

бред сивой кобылы. Инвестировать нужно прибыль предприятия, а не попадать в зависимость от иностранного капиталла. Это раз.
а два, показателем эффективности должна быть не прибыль, а реальный продукт.

4.06.2020 13:53
месный

4.06.2020 12:10
- гость -

Ты тоже в любую позу встанешь, всё дело только в сумме!

4.06.2020 13:58
гость

И что помешает чиновнику (не имеющему права иметь иностранное подданство и имущество ) иметь недвижимость , счета , вклады оформленные на супруга или детей в других государствах ??? - ДА НИЧЕГО ! Как имеют ,ТАК И БУДУТ ИМЕТЬ ! Про это в Конституции ничего не написано !
А хорошие зарплаты вам платить не будут , ибо в Конституции прописан ТОЛЬКО прожиточный минимум ( что бы не сдохли ) ! Всё будет законно - по Конституции ( ни копейкой меньше , НО и ни копейкой больше )

4.06.2020 13:58
Технолог

4.06.2020 13:50
- гость -

бред сивой кобылы. Инвестировать нужно прибыль предприятия, а не попадать в зависимость от иностранного капиталла. Это раз.
а два, показателем эффективности должна быть не прибыль, а реальный продукт.

Экономист доморощенный, ну-ка, расскажи мне, откуда взять оборотные средства при отсутствии аванса? Из прибыли? Так в производстве за счастье иметь рентабильность процентов пять. И много ты на 5% запустишься?

4.06.2020 13:59
месный

4.06.2020 13:06
гость

А что тебе не нравиться в международном праве?
Хочешь находиться среди цивилизованных стран или среди северной кореи?

4.06.2020 14:03
гость

Да подавитесь вы моим комментарием !
Вы достойны той помойки . что устраивают здесь троли и месный го..нюк с гвоздями в голове .

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