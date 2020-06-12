Как сэкономить на проезде в электричке в Алтайском крае. Инфографика 

Для многих жителей Алтайского края электричка – удобный и недорогой транспорт. Но плату за проезд можно сделать еще меньше, если покупать не разовые билеты, а абонемент на месяц. Например, одна поездка из Новоалтайска в Барнаул стоит 20 рублей. Если ездить туда-обратно хотя бы три раза в неделю, это обойдется в 600 рублей, а месячный "безлимит" – чуть более 400. И такая выгода (а где-то и больше) доступна по всем направлениям внутри региона. "Алтай-Пригород" предлагает несколько абонементов, в том числе для пенсионеров и детей. Показываем все варианты и их выгодность в сравнении с обычными билетами.

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