Врач оценила шансы защититься от коронавируса при ношении медицинской маски

Ношение защитных масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз, заявила заведующая консультативно-профилактическим отделением Инфекционной клинической больницы № 1 московского департамента здравоохранения, врач-инфекционист Ирина Иванова. Ее слова передает РИА "Новости".

Специалист считает, что несмотря на ослабление ограничений, необходимо придерживаться определенных правил. В частности соблюдать дистанцию и использовать маски, поскольку основным путем передачи вируса является воздушно-капельный.

"При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. А так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, может передать вирус другим людям. Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз. Причем важно, чтобы маски использовало наибольшее количество людей", – сообщила Иванова.

Врач также напомнила, что маску следует менять каждые два часа. При этом если защитное изделие носить правильно, то качество воздуха при его прохождении через ткань не изменится и проблем с дыханием не возникнет. Кроме того, использовать маски также не противопоказано беременным и людям с различными хроническими заболеваниями.