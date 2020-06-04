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Врач оценила шансы защититься от коронавируса при ношении медицинской маски

, ИА "Амител"
По словам инфекциониста, использование средств защиты снижает вероятность инфицирования в десятки раз

Ношение защитных масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз, заявила заведующая консультативно-профилактическим отделением Инфекционной клинической больницы № 1 московского департамента здравоохранения, врач-инфекционист Ирина Иванова. Ее слова передает РИА "Новости".

Специалист считает, что несмотря на ослабление ограничений, необходимо придерживаться определенных правил. В частности соблюдать дистанцию и использовать маски, поскольку основным путем передачи вируса является воздушно-капельный.

"При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. А так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, может передать вирус другим людям. Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз. Причем важно, чтобы маски использовало наибольшее количество людей", – сообщила Иванова.

Врач также напомнила, что маску следует менять каждые два часа. При этом если защитное изделие носить правильно, то качество воздуха при его прохождении через ткань не изменится и проблем с дыханием не возникнет. Кроме того, использовать маски также не противопоказано беременным и людям с различными хроническими заболеваниями.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.06.2020 12:23
- гость -

Отлично. Вот теперь кто боится заразиться пусть и ходит хоть в маске, хоть в перчатках, хоть в скафандре.

4.06.2020 12:29
- гость -

О том, что китайцы носят маски поголовно, мы видели на всех видеорепортажах из Китая ещё в марте.

Поэтому ждали, что краевая власть озаботится производством медицинских масок для врачей и населения ещё в начале апреля, когда все сидели добросовестно в изоляции.

Но у губернатора и министров были свои планы. Они рапортовали об изготовлении тряпочных противопылевых масок(что совсем не то) и предложили по недоступной цене жителям края. До сих пор из-за высокой цены многим людям медицинские маски невозможно приобрести.

4.06.2020 12:31
- гость -

Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз. медицинская маска 3хслойная из смс (нетканое полотно) задерживает до 60-70%. тут явно не десятки раз...

4.06.2020 12:31
Отлично!

4.06.2020 12:23
- гость -
Отлично. Вот теперь кто боится заразиться пусть и ходит хоть в маске,
--------------------
Кто не боится заразиться, тоже должен ходить в маске.

4.06.2020 12:35
- гость -

Разве кто то против? Ну боится человек заразиться - носит маску. Я не боюсь вируса и уверен в иммунитете своего организма, я и не собираюсь носить маску. Ну а спасение утопающих, дело рук самих утопающих... Видишь, идет человек без маски, а ты боишься заразиться, просто пройди подальше и все.

4.06.2020 12:37
- гость -


4.06.2020 12:31
Отлично!
С чего Вы взяли, что я должен ходить в маске? Вам так захотелось?

4.06.2020 12:40
- гость -

4.06.2020 12:35 Видишь, идет человек без маски, а ты боишься заразиться, просто пройди подальше и все.
___________________________
А еще его можно пристр@лить......

4.06.2020 12:47
Гость

"Ну а спасение утопающих, дело рук самих утопающих..." (с)

На всякий случай напиши на себе маркером:"От госпитализации категорически отказываюсь!" (для пущей надёжности)

4.06.2020 12:52
- гость -

4.06.2020 12:31
Отлично!
Кто не боится заразиться, тоже должен ходить в маске.

Лично я у красноярской или питерской братвы ничего в долг не брал и ничего им не должен. А кто должен может ходить хоть в панталонах и шляпе.

4.06.2020 12:54
- гость -

забыл только добавить и повышает риск получить кучу других болячек

4.06.2020 12:59
- гость -

4.06.2020 12:40
- гость -

Это слишком легкий путь. Штраф ему. Местный + федеральный = 15 000.

4.06.2020 13:01
- гость -

ну понеслось стадо спесивых, сдвинутых на своем эго, баранов
я! я! - ....... от .....

4.06.2020 13:02
- гость -

4.06.2020 12:29
- гость -

Наслаждаемся результатом. Из-за широкого распространения ковида население существенно ограничено в получении медицинской помощи. И всех нас лишили отдыха даже в пределах Алтайского края.

4.06.2020 13:22
- гость -

Я не боюсь вируса и уверен в иммунитете своего организма, я и не собираюсь носить маску.

А также я не боюсь бессимтомно притащить эту заразу своим родителям, бабушкам-дедушкам, тетушкам-дядюшкам в возрасте, родителям и т.п. своих друзей и подруг, которых я не боюсь посещать. Ну что тут сказать-герой!

4.06.2020 13:30
гость

а кто тут, как и я, средний класс с 17 тыс. дохода, подскажите как масочку разовую подлатать? ещё и 3-х месяцев не относил- порвалась, вот думаю теперь как лучше- заштопать или заклеить?

4.06.2020 13:32
- гость -

"Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз. медицинская маска 3хслойная из смс (нетканое полотно) задерживает до 60-70%. тут явно не десятки раз..."

Если бы каждая вирусная частица 100% заражала человека, то ваш расчёт был бы правильный. Но многое зависит от полученной дозы, так как на страже иммунитет стоит человека.

4.06.2020 13:34
- гость -

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4.06.2020 13:45
- гость -

4.06.2020 12:40
- гость -

Мне нравится ход ваших мыслей.

4.06.2020 13:49
месный

4.06.2020 12:59
- гость -

Ты там не охренел ли?!?!?!?
У людей просто нет бабок покупать одноразовые маски годные всего 2часа по завышенной в десятки раз цене 35р за штуку!!!! Вернити старую цену в 1.5р для начала, потом поговорим про обязанность их носить! Хотя обязанность не должна быть платной!!!!!!!

4.06.2020 13:50
- гость -

Врач оценила шансы забеременеть при ношении медицинской маски

4.06.2020 13:58
- гость -

У меня тоже есть знакомые, не боящиеся короны. Это, как правило, такие перекати-поле, ни семьи ни детей, ни квартиры своей. Типа ну даже и заболею - и чо?
Я же как представлю что от меня заразятся жена, дети, пожилые родители, домашних животных я понимаю нам тоже придётся усыплять, коту 15 лет, он как член семьи, а сколько ещё повылазит проблем ...
Так что эти "бессмертные" - просто ничего не имеющие лузеры.

4.06.2020 14:09
- гость -

Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз.
Могу назвать многих, которые реально так делали, но у них полный порядок.

4.06.2020 14:12
- гость -

Я тоже не боюсь сама заразиться, потому что не вхожу в группу риска тяжёлого течения, но соблюдают меры предосторожности, так как боюсь заразить свою семью, в том числе родителей.
Да и непонятно, как на здоровье детей в будущем отразиться.

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