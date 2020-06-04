В Алтайском крае отремонтируют три моста на Чуйском тракте

В Алтайском крае пройдет ремонт трех путепроводов, сообщает пресс-служба администрации региона.

С 8 июня работы стартуют на федеральной трассе Р-256 в Первомайском районе, между поселками Белоярск и Токарево. Как рассказали в Упрдор "Алтай", ремонт затронет искусственные сооружения с правой стороны дороги по ходу движения из Новосибирска в Барнаул. Проезд транспорта в этом направлении будет организован по одной полосе вместо двух.

На объекте обновят деформационные швы, восстановят бетонные поверхности парапетов, отремонтируют лестницы и заменят ограждение.

Кроме того, на данный момент продолжается капитальный ремонт Старого моста в Барнауле и работы на переправе через протоку Оби. Напомним, что для реконструкции Старый мост закрыли на два года.

В Упрдор "Алтай" добавили, что также начался ремонт моста через Бураниху на федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Там организовано регулируемое реверсивное движение.