Члены участковых избирательных комиссий в Алтайском крае незадолго до проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию обязательно пройдут тест на коронавирус. Об этом в ходе брифинга 4 июня рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова, отвечая на вопрос amic.ru.

По словам Акимовой, пожелание о повсеместной проверке на COVID-19 ранее озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. Это делается для безопасности как участников, так и организаторов референдума. В настоящее время крайизбирком прорабатывает детали тестирования совместно с региональным Минздравом. Очевидно, что анализ должен быть актуальным на момент голосования, поэтому ориентировочные сроки тестирования – 20-е числа июня.

Ирина Акимова заверила, что проведение теста на коронавирус будет бесплатным для всех членов избирательных комиссий. В настоящее время стоимость платного исследования начинается от 1200 рублей. Если учесть, что в регионе примерно 18 тысяч человек работает в УИКах, затраты бюджета на данную процедуру составят около 21,5 млн рублей.

Всего на проведение кампании Алтайский край получил 261,3 млн рублей.

Напомним, что основной день плебисцита (1 июля, среда) будет объявлен выходным. Кроме того, с 25 по 30 июня будет проходить досрочное голосование.