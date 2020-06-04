Одежду жителей Алтайского края украли, пока они окунались в купель на Крещение

В Бийске осудили местного жителя, который украл одежду у мужчин, окунавшихся в купель на Крещение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел 19 января 2020 года. Молодой бийчанин зашел в мужскую палатку, установленную для переодевания возле купели, и похитил несколько курток, в которых находились мобильные телефоны, наушники и ключи.

Злоумышленник полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. Судья учел состояние здоровья вора, наличие на иждивении малолетних детей и частичное возмещение ущерба, назначив мужчине чуть более двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.