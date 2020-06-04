Виктор Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному правительству выделить 1 миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников.
"Поручил правительству края выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников. На следующей неделе этот вопрос будет рассмотрен, и мы выйдем с нашей инициативой в Законодательное собрание", – написал Томенко в своем Instagram, уточнив, что работа по повышению зарплат бюджетников ведется постоянно.
Руководитель региона также напомнил, что по итогам 2019 года удалось повысить зарплаты педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике.
"Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей – безусловный приоритет правительства края", – резюмировал губернатор.
Комментарии
ну норм сидеть месяцами дома, получать з\п и еще повышают
На сайте коронавирусстат сегодня сногсшибательная новость:Коронавирус на 4 Июня 2020 года в Алтайский край обнаружили у 2066 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 12. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 866 человека.
А трудящимся Витя не желает помочь
они удачно распилят миллиард перед голосованием...
4.06.2020 14:19
порадуемся вместе
ну ура тогда, за это надо выпить
Ну а что, не торгашам же раздавать.
Бюджетники понятие растяжимое. Депутаты тоже бюджетники.
4.06.2020 14:16
- гость -
Не завидуйте, главное налоги вовремя перечисляйте и в полном объеме..
главное налоги вовремя перечисляйте
да щаз, никогда не было и не будет
Конечно бюджетникам надо повышать, они же голосуют за кого им скажут
Мы не бюджетники и то же голосуем в принудительно-приказном-добровольном порядке, где мои деньги?
Мы делили апельсин, на четыре половин...Этому дала этому тоже а этому не дала
А когда повышают?
Нам от аписина только запах достанется(
Поручил правительству края выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.
Кто входит в эту категорию? Огласите.Кто получает 15000 или 300000 рублей? Бюджетники и так получают свою зпл. А у ИП и МРОТ уже не выходит.
Вы че, предлагаете ИПшникам зарплату повысить? А я то дурак что сам заработал - то сам себе и заплатил. А оказывается надо было у Томенко повышение простить. Да?
Томенко только бюджетников считает своими земляками?
А не бюджетники (с которых кстати собираются налоги и выплачивается зарплата бюджетникам) значит не лЮди? Им то никто заплату повышать не собирается, их только сокращают или минималку платят в период самоизоляции!
"Губернатор Алтайского края заявил, что рост доходов земляков – безусловный приоритет правительства региона"
Фамилии земляков? Пли-и-из.
Им то никто заплату повышать не собирается,
все вопросы к вашему руководству, кто вы там ип.ооо.оао?
Руководству ип.ооо.оао деньги неоткуда взять, особенно если они не работают, а деньги бюджетникам берут из налогов, т.е. забирают у ип.ооо.оао, и у нас с вами.
если разделить на количество бюджетников и количество месяцев то там по рублей 500 получится, но в итоге до рядовых дойдет рублей по 200 среднего звена и начальство получит от 1000 и более