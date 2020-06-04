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Виктор Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края заявил, что рост доходов земляков – безусловный приоритет правительства региона
Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному правительству выделить 1 миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников.

"Поручил правительству края выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников. На следующей неделе этот вопрос будет рассмотрен, и мы выйдем с нашей инициативой в Законодательное собрание", – написал Томенко в своем Instagram, уточнив, что работа по повышению зарплат бюджетников ведется постоянно.

Руководитель региона также напомнил, что по итогам 2019 года удалось повысить зарплаты педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике.

"Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей – безусловный приоритет правительства края", – резюмировал губернатор.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.06.2020 14:16
- гость -

ну норм сидеть месяцами дома, получать з\п и еще повышают

4.06.2020 14:19
порадуемся вместе

На сайте коронавирусстат сегодня сногсшибательная новость:Коронавирус на 4 Июня 2020 года в Алтайский край обнаружили у 2066 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 12. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 866 человека.

4.06.2020 14:21
- гость -

А трудящимся Витя не желает помочь

4.06.2020 14:24
гость

они удачно распилят миллиард перед голосованием...

4.06.2020 14:26
- гость -


4.06.2020 14:19
порадуемся вместе
ну ура тогда, за это надо выпить

4.06.2020 14:49
- гость -

Ну а что, не торгашам же раздавать.

4.06.2020 14:54
- гость -

Бюджетники понятие растяжимое. Депутаты тоже бюджетники.

4.06.2020 14:57
- гость -

4.06.2020 14:16
- гость -

Не завидуйте, главное налоги вовремя перечисляйте и в полном объеме..

4.06.2020 15:15
- гость -

главное налоги вовремя перечисляйте

да щаз, никогда не было и не будет

4.06.2020 15:20
- гость -

Конечно бюджетникам надо повышать, они же голосуют за кого им скажут

4.06.2020 15:24
- гость -

Мы не бюджетники и то же голосуем в принудительно-приказном-добровольном порядке, где мои деньги?

4.06.2020 15:29
- гость -

Мы делили апельсин, на четыре половин...Этому дала этому тоже а этому не дала

4.06.2020 15:30
- гость -

А когда повышают?

4.06.2020 15:32
- гость -

Нам от аписина только запах достанется(

4.06.2020 15:44
- гость -

Поручил правительству края выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников.

Кто входит в эту категорию? Огласите.Кто получает 15000 или 300000 рублей? Бюджетники и так получают свою зпл. А у ИП и МРОТ уже не выходит.

4.06.2020 15:59
- гость -

Вы че, предлагаете ИПшникам зарплату повысить? А я то дурак что сам заработал - то сам себе и заплатил. А оказывается надо было у Томенко повышение простить. Да?

4.06.2020 16:17
- гость -

Томенко только бюджетников считает своими земляками?

4.06.2020 16:20
gorca

А не бюджетники (с которых кстати собираются налоги и выплачивается зарплата бюджетникам) значит не лЮди? Им то никто заплату повышать не собирается, их только сокращают или минималку платят в период самоизоляции!

4.06.2020 16:27
- гость -

"Губернатор Алтайского края заявил, что рост доходов земляков – безусловный приоритет правительства региона"
Фамилии земляков? Пли-и-из.

4.06.2020 16:28
- гость -

Им то никто заплату повышать не собирается,
все вопросы к вашему руководству, кто вы там ип.ооо.оао?

4.06.2020 16:52
- гость -

Руководству ип.ооо.оао деньги неоткуда взять, особенно если они не работают, а деньги бюджетникам берут из налогов, т.е. забирают у ип.ооо.оао, и у нас с вами.

4.06.2020 17:35
- гость -

если разделить на количество бюджетников и количество месяцев то там по рублей 500 получится, но в итоге до рядовых дойдет рублей по 200 среднего звена и начальство получит от 1000 и более

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